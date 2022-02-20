  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Восьма країна зобов'язалася підтримати вступ України в ЄС

    Восьма країна ЄС підписала декларацію про європерспективу України - Восьма країна зобов'язалася підтримати вступ України в ЄС
    Восьма країна ЄС підписала декларацію про європерспективу України
    фото з відкритих джерел

    Болгарія підписала декларацію про європерспективу України

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Болгарія підписала декларацію про європейську перспективу України. Таким чином, вже вісім країн-учасниць Євросоюзу підтримали вступ Києва. Про це Кулеба повідомив під час брифінгу.

    Напередодні на полях Мюнхенської конференції президент України Володимир Зеленський зустрівся з болгарським прем'єром.

    «З ним він підписав декларацію про підтримку Болгарією про підтримку європейської перспективи України. Це вже восьма така декларація, тобто практично третина членів ЄС офіційно підтвердили європейську перспективу України», – зазначив Кулеба.

    Президент України Володимир Зеленський подякував Болгарії за підтримку європерспективи України.

    «Наші країни мають спільні енергетичні проблеми, які ми можемо вирішити разом. Я вітаю підписання спільної Декларації України та Болгарії про підтримку європейської перспективи нашої країни! Дякую вам за вашу підтримку!» – зазначив він.

    Раніше Зеленський закликав ЄС надати Україні європейську перспективу.

    Як відомо, 12 жовтня у Києві відбувся саміт Україна – ЄС (фото).

    На спеціальній церемонії Україна та ЄС підписали угоду про «відкрите небо». Також Київ приєднається до програм «Горизонт Європа» і «Креативна Європа».

    Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір підписати з Європейським Союзом так званий промисловий безвіз на наступному саміті Україна – ЄС.

    Зазначимо, Верховна Рада може провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України.

    Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

    У День Незалежності 24 серпня Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна – ЄС. Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проєкту Спільної заяви саміту.

    Читайте також:
    Теги: ЄС саміт Європа Болгарія Володимир Зеленський Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Восьма країна зобов'язалася підтримати вступ України в ЄС