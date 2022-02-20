Восьма країна зобов'язалася підтримати вступ України в ЄС

Болгарія підписала декларацію про європерспективу України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Болгарія підписала декларацію про європейську перспективу України. Таким чином, вже вісім країн-учасниць Євросоюзу підтримали вступ Києва. Про це Кулеба повідомив під час брифінгу.

Напередодні на полях Мюнхенської конференції президент України Володимир Зеленський зустрівся з болгарським прем'єром.

«З ним він підписав декларацію про підтримку Болгарією про підтримку європейської перспективи України. Це вже восьма така декларація, тобто практично третина членів ЄС офіційно підтвердили європейську перспективу України», – зазначив Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський подякував Болгарії за підтримку європерспективи України.

«Наші країни мають спільні енергетичні проблеми, які ми можемо вирішити разом. Я вітаю підписання спільної Декларації України та Болгарії про підтримку європейської перспективи нашої країни! Дякую вам за вашу підтримку!» – зазначив він.

Met with Prime Minister @KirilPetkov on the sidelines of the #MSC. Our countries have common energy challenges that we can overcome together. I commend the signing of the Joint - Declaration in support of our country's European perspective! Thank you for your support! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2022

Раніше Зеленський закликав ЄС надати Україні європейську перспективу.

Як відомо, 12 жовтня у Києві відбувся саміт Україна – ЄС (фото).

На спеціальній церемонії Україна та ЄС підписали угоду про «відкрите небо». Також Київ приєднається до програм «Горизонт Європа» і «Креативна Європа».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір підписати з Європейським Союзом так званий промисловий безвіз на наступному саміті Україна – ЄС.

Зазначимо, Верховна Рада може провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України.

Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

У День Незалежності 24 серпня Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна – ЄС. Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проєкту Спільної заяви саміту.