Не лише «відкрите небо»: Україна та ЄС підписали ще дві угоди

Київ приєднається до програм «Горизонт Європа» і «Креативна Європа»

На саміті Україна – ЄС сторони, крім угоди про єдиний авіаційний простір, підписали ще дві угоди. Про це заявив на брифінгу президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні, крім угоди про єдиний авіаційний простір, ми підписали і ряд інших важливих угод. Зокрема, про участь України у програмах «Горизонт Європа» та «Креативна Європа. Я щиро вдячний лідерам інституцій Європейського Союзу за сьогоднішню важливу зустріч. Ціную плідну взаємодію між нами, наші регулярні контакти. Ми готові спільно рухатися далі шляхом практичних і осяжних євроінтеграційних кроків, які мають відчувати наші українські громадяни та бізнес. Ми впевнені в нашому спільному майбутньому і ми бачимо його з Євросоюзом, у безпечній та успішній європейській родині», – наголосив президент Зеленський.

Відзначимо, «Горизонт Європа» – це запланована на сім років науково-дослідницька програма ЄС з фінансуванням близько €100 млрд. Кошти виділяються на дослідження та інновації у 2021–2027 роках. Метою програми є вирішення глобальних проблем та сприяння промисловій модернізації. У тому числі запобігання зміни клімату, досягнення цілей сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності європейських товарів.

Натомість метою програми «Креативна Європа» є розвиток сектора культурних і креативних індустрій у країнах Європи, посилення конкурентоспроможності європейської аудіовізуальної продукції, а також забезпечення просування та захисту культурної та мовної різноманітності.

Сьогодні також на брифінгу Зеленський закликав ЄС надати Україні європейську перспективу.

Як відомо, 12 жовтня у Києві стартував саміт Україна – ЄС (фото).

На спеціальній церемонії Україна та ЄС підписали угоду про «відкрите небо»

Зазначимо, Верховна Рада може провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України.

Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

У День Незалежності 24 серпня Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна – ЄС. Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проєкту Спільної заяви саміту.