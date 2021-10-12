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    Зеленський закликав ЄС надати Україні європейську перспективу

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    Володимир Зеленський на зустрічі з очільниками Євроради та Єврокомісії - Зеленський закликав ЄС надати Україні європейську перспективу
    Володимир Зеленський на зустрічі з очільниками Євроради та Єврокомісії
    фото: president.gov.ua

    «Надання європейської перспективи Україні – логічний та очікуваний крок», – заявив президент України

    Президент Володимир Зеленський закликав ЄС бути «сміливим і далекоглядним» та надати європейську перспективу Україні. Про це президент заявив на пресконференції за підсумками саміту Україна – ЄС у Києві.

    «Дуже очікуємо від керівництва Європейського союзу та держав-членів сміливості та далекоглядності щодо бачення України як невід’ємної складової європейського простору», – сказав Зеленський.

    «Надання європейської перспективи Україні, яка поділяє спільні з ЄС цінності, відповідно до статті 49 Договору про ЄС – логічний та очікуваний крок. Для досягнення цієї мети Україна наполегливо працюватиме з усіма партнерами та державами ЄС», – додав президент України.

    Як відомо, сьогодні у Києві стартував саміт Україна – ЄС (фото). Раніше було оприлюднено порядок денний саміту Україна – ЄС.

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    Зазначимо, Верховна Рада може провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України.

    Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

    У День Незалежності 24 серпня Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна – ЄС. Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проєкту Спільної заяви саміту.

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    Теги: ЄС саміт політика Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський закликав ЄС надати Україні європейську перспективу