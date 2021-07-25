Вперше в Україні з’явиться офіційна збірна з кіберспорту

UESF з 2018 року активно розвиває сферу електронного спорту в Україні

Федерація кіберспорту України відповідає усім необхідним вимогам до спортивної організації національного рівня

Федерація кіберспорту України (UESF) визнана національною спортивною федерацією. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Тепер в Україні з’явиться офіційна збірна з кіберспорту.

«Ми продовжуємо робити те, що робили раніше: створюємо можливості для українських кіберспортсменів та піднімаємо престиж України на світовій кіберспортивній арені. Проте тепер ми не лише можемо та робимо, але й зобов’язані», – коментує новину Іван Данішевський, президент UESF.

Конкурс Міністерства молоді та спорту України підтвердив, що UESF відповідає усім необхідним вимогам до спортивної організації національного рівня.

З 2018 року розвитком кіберспорту в Україні займається Всеукраїнська організація «Федерація є-спорту України (UESF), що здійснює свою діяльність на всій території України через 23 відокремлені підрозділи.

UESF з 2018 року активно розвиває сферу електронного спорту в Україні, є членом міжнародних організацій (IESF, GEF, EEF, WESCO, B&R International Esports Association Alliance), має власну матеріально-технічну базу та кваліфікованих кадрів для професійного розвитку галузі.

За 3,5 роки роботи UESF розіграла понад 4 млн грн призових, а також провела понад 330 аматорських та професійних кіберспортивних змагань, у яких взяли участь понад 45 тисяч спортсменів.

Нагадаємо, раніше Україна визнала кіберспорт офіційним видом спорту. Тепер Україна офіційно займає своє законне місце серед більш ніж 25 країн світу, де кіберспорт визнаний офіційним спортом.

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