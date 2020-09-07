Кіберспорт офіційно визнано видом спорту в Україні



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Кіберспортивна команда в процесі гри. Світлина - habr.com

Кіберспортивна спільнота України отримала радісну новину

Україна визнала кіберспорт офіційним видом спорту. Тепер Україна офіційно займає своє законне місце серед більш ніж 25 країн світу, де кіберспорт визнаний офіційним спортом.

«Статус офіційного виду спорту - це велика перемога і результат двадцятирічної роботи усіх гравців ринку, ентузіастів, професійних і аматорських команд, участь і перемоги в десятках європейських і міжнародних турнірах - те, завдяки чому на кіберспорт звернули увагу і почали сприймати всерйоз. А стереотипи, що це дитячі іграшки, що кіберспорт не може бути професією і не приносить користі, кожен день і кожен рік розбиваються об пристрасть мільйонів гравців у всьому світі, чемпіонати з багатомільйонними переглядами і багатомільйонними призовими, наукові дослідження в сфері психології, фізіології і соціології, внесок кіберспорту як сервісного елемента в інші види спорту», - сказано у повідомленні Української асоціації електронного спорту (UPEA).

Також UPEA пообіцяла наступного тижня представити стратегію розвитку кіберспорту в Україні протягом 2020-2025 років.