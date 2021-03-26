Компанія Sony безкоштовно роздає ігри для PlayStation

Доступні дев’ять ігор, для деяких потрібен шолом

З ранку 26 березня кожен власник PS4 (і PS5 по зворотної сумісності) може додати в свою колекцію дев'ять ігор. Роздача проходить в рамках ініціативи Play At Home, яку Sony запустила в квітні 2020 року. Тоді компанія безкоштовно роздала в PS Store всім бажаючим Journey і збірник Uncharted.

Для деяких ігор необхідно використовувати VR-шолом.

Доступні ігри для PS4:

Abzu

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Для PS VR:

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

Починаючи з 19 квітня, абсолютно безкоштовно можна буде скачати в свою колекцію повне видання Horizon Zero Dawn з сюжетним доповненням. Також до 1 квітня можна придбати ремейк Ratchet & Clank.