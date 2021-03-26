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    Компанія Sony безкоштовно роздає ігри для PlayStation

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    Дев'ять ігор можна скачати безкоштовно - Компанія Sony безкоштовно роздає ігри для PlayStation
    Дев'ять ігор можна скачати безкоштовно
    Фото з відкритих джерел

    Доступні дев’ять ігор, для деяких потрібен шолом

    З ранку 26 березня кожен власник PS4 (і PS5 по зворотної сумісності) може додати в свою колекцію дев'ять ігор. Роздача проходить в рамках ініціативи Play At Home, яку Sony запустила в квітні 2020 року. Тоді компанія безкоштовно роздала в PS Store всім бажаючим Journey і збірник Uncharted.

    Для деяких ігор необхідно використовувати VR-шолом.

    Доступні ігри для PS4:

    Abzu

    Enter the Gungeon

    Rez Infinite

    Subnautica

    The Witness

    Для PS VR:

    Astro Bot Rescue Mission

    Moss

    Thumper

    Paper Beast

    Починаючи з 19 квітня, абсолютно безкоштовно можна буде скачати в свою колекцію повне видання Horizon Zero Dawn з сюжетним доповненням. Також до 1 квітня можна придбати ремейк Ratchet & Clank.

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    Теги: Новости Sony кіберспорт
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