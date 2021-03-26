Компанія Sony безкоштовно роздає ігри для PlayStation
Доступні дев’ять ігор, для деяких потрібен шолом
З ранку 26 березня кожен власник PS4 (і PS5 по зворотної сумісності) може додати в свою колекцію дев'ять ігор. Роздача проходить в рамках ініціативи Play At Home, яку Sony запустила в квітні 2020 року. Тоді компанія безкоштовно роздала в PS Store всім бажаючим Journey і збірник Uncharted.
Для деяких ігор необхідно використовувати VR-шолом.
Доступні ігри для PS4:
Abzu
Enter the Gungeon
Rez Infinite
Subnautica
The Witness
Для PS VR:
Astro Bot Rescue Mission
Moss
Thumper
Paper Beast
Починаючи з 19 квітня, абсолютно безкоштовно можна буде скачати в свою колекцію повне видання Horizon Zero Dawn з сюжетним доповненням. Також до 1 квітня можна придбати ремейк Ratchet & Clank.
Читайте також: