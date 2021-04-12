Країни Балтії повністю відмовилися від електроенергії з Росії – вперше в історії

Влада країн Балтії планує підключитися до мереж Євросоюзу до 2025 року

Влада країн Балтії ще в 2019 році прийняла рішення відмовитися від поставок електрики з РФ

Країни Балтії вперше в історії повністю відмовилися від електроенергії з Росії, повідомляє «Коммерсантъ».

Це рішення країни прийняли на час випробувань щодо виходу з енергокільця БРЕЛЛ (Білорусь, Росія, Естонія, Латвія та Литва).

Повідомляється, що Латвія без пояснення причин припинила комерційний імпорт з Росії на два дні (8 та 11 квітня). В цей же час Білорусь відключила лінії електропередачі з Литвою.

В Міненерго Росії повідомили, що відключення ЛЕП між Білоруссю та Литвою не має впливу на роботу російської енергосистеми.

Російське видання відзначає, що у ці дні в Росії через припинення експортних поставок впали попит та ціни на електроенергію, а в Прибалтиці ціни, навпаки, зросли.

Влада країн Балтії в 2019 році прийняла рішення відмовитися від поставок електрики з Росії й Білорусі та підключитися до мереж Євросоюзу до 2025 року.

Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський підтримав введення обмежень на імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі і звернувся з відповідним дорученням до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Також Зеленський доручив Секретарю РНБО Олексію Данілову залучили раду експертів і винести проекти рішень щодо імпорту електроенергії з Росії і Білорусі на найближче засідання РНБО з енергетичних питань.

Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

19 березня на пленарному засіданні Верховної Ради України виступив президент Литви Гітанас Наусєда. Він закликав Україну припинити купувати електроенергію в Білорусі.