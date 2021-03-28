Всупереч екзит-полу. У «Слузі народу» заявили, що на довиборах на Івано-Франківщині лідирує Вірастюк

У «Слузі народу» заявили, що на довиборах на Івано-Франківщині лідирує Вірастюк

Екзит-пол «Слуги народу» свідчить про те, що перемагає саме Василь Вірастюк, хоча інші екзит-поли дають результати, які відрізняються

Партія «Слуга народу» заявила, що на довиборах до Верховної Ради на 87 окрузі перемагає їх кандидат, спортсмен Василь Вірастюк.

Про це повідомляє пресслужба партії.

«Екзит-пол «Слуги народу» свідчить про те, що перемагає саме Василь Вірастюк, хоча інші екзит-поли дають результати, які відрізняються», — повідомляє пресслужба партії.

За словами голови партії Олександра Корнієнка, екзит-поли мають похибку і говорити про підсумки голосування ще зарано.

«Зараз рано підводити підсумки голосування. Ми проводимо паралельний підрахунок голосів і чекатимемо на справжні результати виборів на основі протоколів. У будь-якому разі екзит-поли – це соціологія, вона має похибку, тому ще не час говорити про кінцевий результат. Але ми впевнені у перемозі Вірастюка», – наголосив Корнієнко.

При цьому, за оприлюдненими даними екзит-полів, на проміжних виборах в окрузі №87 в Івано-Фанківській області найбільше голосів набрали кандидати Олександр Шевченко («За майбутнє») і Руслан Кошулинський (ВО «Свобода»). Причому за даними групи «Рейтинг» Шевченко випереджає суперника менш ніж на один відсоток.

Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.

Зранку в неділю спостерігачі громадського руху «Чесно» повідомили про незначну явку виборців на проміжних виборах народних депутатів у двох виборчих округах. Загалом вона не перевищувала 8%.

Також на довиборах до Верховної ради України, які сьогодні відбуваються у двох областях, було зафіксовано порушення, пов'язані з організаційними моментами.

Зокрема в Надвірній помітили офіційного спостерігача, що допомагав виборцям заповнювати бюлетень. Також стало відомо, що на прикарпатській дільниці у 87-му виборчому окрузі виборець проголосував за посвідченням водія.

Від пропрезидентської партії «Слуга народу» по округу до парламенту балотувався стронгмен Василь Вірастюк. У зв’язку з цим громадянська мережа Опора засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Володимира Зеленського за участі кандидата в народні депутати Василя Вірастюка.

Раніше повідомлялося, що кандидатка від партії «Європейська солідарність» у 87-му окрузі Маруся Звіробій 16 березня зняла свою кандидатуру на користь «свободівця» Руслана Кошулинського.