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    Всупереч екзит-полу. У «Слузі народу» заявили, що на довиборах на Івано-Франківщині лідирує Вірастюк

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    У &laquo;Слузі народу&raquo; заявили, що на довиборах на Івано-Франківщині лідирує Вірастюк - Всупереч екзит-полу. У «Слузі народу» заявили, що на довиборах на Івано-Франківщині лідирує Вірастюк
    У «Слузі народу» заявили, що на довиборах на Івано-Франківщині лідирує Вірастюк
    Фото: Слуга народу

    Екзит-пол «Слуги народу» свідчить про те, що перемагає саме Василь Вірастюк, хоча інші екзит-поли дають результати, які відрізняються

    Партія «Слуга народу» заявила, що на довиборах до Верховної Ради на 87 окрузі перемагає їх кандидат, спортсмен Василь Вірастюк.

    Про це повідомляє пресслужба партії.

    «Екзит-пол «Слуги народу» свідчить про те, що перемагає саме Василь Вірастюк, хоча інші екзит-поли дають результати, які відрізняються», — повідомляє пресслужба партії.

    За словами голови партії Олександра Корнієнка, екзит-поли мають похибку і говорити про підсумки голосування ще зарано.

    «Зараз рано підводити підсумки голосування. Ми проводимо паралельний підрахунок голосів і чекатимемо на справжні результати виборів на основі протоколів. У будь-якому разі екзит-поли – це соціологія, вона має похибку, тому ще не час говорити про кінцевий результат. Але ми впевнені у перемозі Вірастюка», – наголосив Корнієнко.

    При цьому, за оприлюдненими даними екзит-полів, на проміжних виборах в окрузі №87 в Івано-Фанківській області найбільше голосів набрали кандидати Олександр Шевченко («За майбутнє») і Руслан Кошулинський (ВО «Свобода»). Причому за даними групи «Рейтинг» Шевченко випереджає суперника менш ніж на один відсоток.

    Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.

    Зранку в неділю спостерігачі громадського руху «Чесно» повідомили про незначну явку виборців на проміжних виборах народних депутатів у двох виборчих округах. Загалом вона не перевищувала 8%.

    Також на довиборах до Верховної ради України, які сьогодні відбуваються у двох областях, було зафіксовано порушення, пов'язані з організаційними моментами.

    Зокрема в Надвірній помітили офіційного спостерігача, що допомагав виборцям заповнювати бюлетень. Також стало відомо, що на прикарпатській дільниці у 87-му виборчому окрузі виборець проголосував за посвідченням водія.

    Від пропрезидентської партії «Слуга народу» по округу до парламенту балотувався стронгмен Василь Вірастюк. У зв’язку з цим громадянська мережа Опора засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Володимира Зеленського за участі кандидата в народні депутати Василя Вірастюка.

    Раніше повідомлялося, що кандидатка від партії «Європейська солідарність» у 87-му окрузі Маруся Звіробій 16 березня зняла свою кандидатуру на користь «свободівця» Руслана Кошулинського.

    Теги: вибори депутат Свобода Івано-Франківщина партія Слуга народу Руслан Кошулинський Олександр Шевченко Василь Вірастюк За майбутнє
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