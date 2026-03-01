Головна Думки вголос Ігор Семиволос
Ігор Семиволос Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ

Саудівська Аравія більше не боїться кидати виклик Ірану

glavcom.ua
На житловий район Palm Jumeirah у Дубаї впали уламки ракети, 28 лютого 2026
фото: Reuters

Правила змінилися

Ми пам’ятаємо, як країни Затоки, попри регулярні «прильоти» по їхніх територіях, роками намагалися маневрувати, аби не втягуватися у прямий конфлікт. Але остання заява кронпринца Саудівської Аравії фактично ламає стару архітектуру безпеки в регіоні.

Суть проста: МБС вперше офіційно та публічно дав «зелене світло» своїм Збройним силам на прямі удари у відповідь по Ірану. Раніше Ер-Ріяд грав у дипломатію або діяв через проксі, але тепер правила змінилися.

Варто звернути увагу на лексику – вона не просто жорстка, вона зневажлива. Називаючи спроби іранських атак на Ер-Ріяд та східні провінції «боягузливими», Мухаммед бін Салман демонструє не лише роздратування, а й готовність до прямої ескалації.

При цьому МБС чітко артикулював: Саудівська Аравія не надавала свій повітряний простір для ударів США чи Ізраїлю. Це грамотний превентивний удар по іранській пропаганді. Тегеран же обожнює звинувачувати сусідів у пособництві сіоністам, щоб потім «виправдано» лупити по нафтовій інфраструктурі (згадуємо Aramco у 2019-му).

Згадка про «схід країни» тут ключова – саме там зосереджена вся нафтова потужність Королівства. Сигнал Тегерану прямий: якщо вирішите «випустити пару» після приниження від американців та ізраїльтян, вдаривши по наших вишках, – відповідь прилетить миттєво і без посередників.

Саудівська Аравія більше не боїться кидати виклик Ірану. Вони бачать слабкість Тегерана і, що не менш важливо, повну неспроможність Москви бодай чимось допомогти своєму «союзнику».

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
