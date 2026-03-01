Правила змінилися

Ми пам’ятаємо, як країни Затоки, попри регулярні «прильоти» по їхніх територіях, роками намагалися маневрувати, аби не втягуватися у прямий конфлікт. Але остання заява кронпринца Саудівської Аравії фактично ламає стару архітектуру безпеки в регіоні.

Суть проста: МБС вперше офіційно та публічно дав «зелене світло» своїм Збройним силам на прямі удари у відповідь по Ірану. Раніше Ер-Ріяд грав у дипломатію або діяв через проксі, але тепер правила змінилися.

Варто звернути увагу на лексику – вона не просто жорстка, вона зневажлива. Називаючи спроби іранських атак на Ер-Ріяд та східні провінції «боягузливими», Мухаммед бін Салман демонструє не лише роздратування, а й готовність до прямої ескалації.

При цьому МБС чітко артикулював: Саудівська Аравія не надавала свій повітряний простір для ударів США чи Ізраїлю. Це грамотний превентивний удар по іранській пропаганді. Тегеран же обожнює звинувачувати сусідів у пособництві сіоністам, щоб потім «виправдано» лупити по нафтовій інфраструктурі (згадуємо Aramco у 2019-му).

Згадка про «схід країни» тут ключова – саме там зосереджена вся нафтова потужність Королівства. Сигнал Тегерану прямий: якщо вирішите «випустити пару» після приниження від американців та ізраїльтян, вдаривши по наших вишках, – відповідь прилетить миттєво і без посередників.

Саудівська Аравія більше не боїться кидати виклик Ірану. Вони бачать слабкість Тегерана і, що не менш важливо, повну неспроможність Москви бодай чимось допомогти своєму «союзнику».