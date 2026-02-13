Трамп рекомендує Зеленському поспішити і здати Донбас Путіну

Трамп закликав Україну до угоди з Путіним до літа

Президент США Дональд Трамп посилив тиск на українське керівництво, закликавши Володимира Зеленського не зволікати з укладанням мирної угоди з Росією. За словами американського лідера, вікно можливостей для переговорів нібито може закритися, якщо Київ не піде на поступки найближчим часом. Зокрема, Трамп знову натякнув на необхідність територіальних компромісів щодо Донбасу та проведення виборів в Україні вже цієї весни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Дональда Трампа.

«Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться діяти швидше. Інакше він втратить чудову можливість. Йому потрібно діяти», – заявив Дональд Трамп відповідаючи на питання чи будуть США і надалі наполягати, щоб Зеленський провів вибори до літа.

Раніше в американських ЗМІ з'являлася інформація про пропозиції США щодо де-факто визнання контролю РФ над окупованим Донбасом в обмін на припинення вогню та економічні зони.

Нагадаємо, що на переговорах США, Росії та України головним невирішеним питанням на цей момент залишається територіальне. Путін просто вимагає віддати йому Донбас повністю. Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву щодо нібито ультиматуму Вашингтона провести вибори та референдум до 15 травня 2026 року. Глава держави підтвердив готовність обговорювати будь-які графіки, проте наголосив, що безпека та припинення вогню є непорушними передумовами будь-якого волевиявлення.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський начебто готовий оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За даними видання, такий крок зроблено на тлі тиску на Київ з боку Білого дому з метою завершити мирні переговори між Україною і Росією навесні. Підготовка нібито почалася після того, як адміністрація Трампа зажадала провести обидва голосування до 15 травня. В іншому випадку країна ризикує втратити запропоновані США гарантії безпеки.