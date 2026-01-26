Головна Думки вголос Віталій Шапран
Віталій Шапран Економічний експерт

Людей замінять роботи? Майбутнє, яке чекає росіян після війни

glavcom.ua
Майбутнє росіян, яке має змусити замислитися
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Росіян замінять роботи?

На минулому тижні Мінпромторг РФ (з вертикалі Чємізова з Ростеху) доручив державним корпораціям підготувати плани щодо переведення частини підприємств на режим так званих темних цехів – повністю або майже повністю автоматизованих виробництв.

Хоча у РФ подекуди Мінпромторг називають міністерством фантастики чи брехні, певні питання до такої ініціативи є. Розрахунки показують, що до 2030 року РФ буде відчувати кадровий голод, який підсилять втрати РФ на війні в Україні. Завозити робочу силу з інших країн дорого і певною мірою небезпечно. Тож Мінпромторг шукає можливості для виправлення майбутнього блокування розвитку російської економіки саме через людський ресурс.

Багато проєктів Мінпромторгу застрягли в часі, тому навряд чи і від цієї ініціативи буде результат. Але сам факт того, що російський фюрер відправляє своїх громадян в м’ясорубку війни, а на заводах для них вже хочуть підготувати заміну у вигляді роботів, має змусити російське суспільство замислитись.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Віталій Шапран

