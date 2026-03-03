Трамп пообіцяв захистити танкери у стратегічній протоці

Ескалація довкола Ормузької протоки може суттєво вплинути на глобальні ринки енергоносіїв і спричинити різке зростання цін на нафту та газ

Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світового добового споживання нафти

Президент США Дональд Трамп після погроз з боку Ірану заявив, що американські військово-морські сили за потреби почнуть супроводжувати танкери, які проходять через Ормузьку протоку, яка є ключовим «вузьким місцем» світової енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та допис Трампа.

За словами американського президента, він доручив Корпорації з фінансування розвитку США забезпечити страхування політичних ризиків і фінансові гарантії для морських перевізників, насамперед тих, що транспортують енергоносії через Перську затоку.

«У разі необхідності ВМС США почнуть супроводжувати танкери якомога швидше. Незалежно від обставин, Сполучені Штати забезпечать вільний потік енергії до світу», – наголосив Трамп.

Раніше високопосадовець Корпусу вартових Ісламської революції заявив, що Ормузька протока «закрита», а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.

Водночас Politico повідомило, що адміністрація Трампа розглядає можливість військового прикриття для нафтогазових танкерів.

Ормузька протока – ключове «вузьке місце» світової енергетики

Ормузька протока розташована між Оманом та Іраном і з’єднує Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем. У найвужчому місці її ширина становить 33 км, а судноплавний коридор у кожному напрямку лише близько 3 км. Через протоку проходить близько 20% світового добового споживання нафти.

За даними аналітичної компанії Vortexa, минулого року через цей маршрут щодня транспортували понад 20 млн барелів сирої нафти, конденсату та палива.

Основні експортери нафти через Ормузьку протоку:

Саудівська Аравія.

Іран.

Об'єднані Арабські Емірати.

Кувейт.

Ірак.

Як повідомлялось, Китай намагається стримати Тегеран, аби той не перекривав Ормузьку протоку. Пекін, який є найбільшим покупцем іранської нафти, побоюється глобального економічного колапсу.