Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо пообіцяв Туреччині підтримку США після атаки Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо пообіцяв Туреччині підтримку США після атаки Ірану
Держсекретар США провів розмову з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом
фото: АР

 Туреччина повідомляла про перехоплення іранської балістичної ракети

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та запевнив Анкару у повній підтримці Сполучених Штатів після ракетних атак з боку Ірану. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

У заяві американського зовнішньополітичного відомства зазначається, що під час розмови Рубіо наголосив на неприпустимості атак на територію Туреччини.

«Атаки на суверенну територію Туреччини є неприйнятними», – заявив він і пообіцяв повну підтримку з боку США.

Нагадаємо, Туреччина повідомила про перехоплення іранської балістичної ракети, яка рухалася у напрямку турецького повітряного простору. Ракету своєчасно виявили та знищили підрозділи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї.

У Міністерстві оборони Туреччини заявили, що країна готова захищати свій повітряний простір у разі будь-якої загрози. 

Читайте також:

Теги: Туреччина Марко Рубіо США балістичні ракети Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Покійний лідер Ісламської революції аятола Сейєд Алі Хаменеї
Іран запланував велику церемонію прощання з покійним аятолою Хаменеї
Вчора, 14:54
Щерба є послом України в ПАР
Скорбота за аятолою Хаменеї: посол України жорстко відповів Ірану
Вчора, 12:55
США можуть використати курдські сили для дестабілізації Ірану
США підготували новий фронт проти Ірану
Вчора, 11:02
США розпочали реалізацію антикризових кроків на ринку
США запровадили заходи для стримування цін на нафту
3 березня, 09:29
Судовий процес над колишнім очільником Венесуели та його дружиною розпочався після військової операції США в країні
Мадуро просить суд США зняти обвинувачення у справі про наркотики
27 лютого, 06:24
Reuters: Іран веде фінальні переговори з Китаєм щодо ракет CM-302
Китай та Іран просунулися до ракетної угоди – Reuters
24 лютого, 15:55
Bloomberg: Судове рішення щодо мит Трампа перекроїло світовий ринок
Bloomberg: Судове рішення щодо мит Трампа перекроїло світовий ринок
23 лютого, 05:21
Блогерка з України назвали суму, яку вона витрачає на базові потреби в США
Українка розповіла, скільки коштує життя в США та назвала ціни
20 лютого, 19:43
Молитовний сніданок з Трампом. Українська журналістка розказала, чим годували
Молитовний сніданок з Трампом. Українська журналістка розказала, чим годували
6 лютого, 03:49

Політика

Рубіо пообіцяв Туреччині підтримку США після атаки Ірану
Рубіо пообіцяв Туреччині підтримку США після атаки Ірану
Reuters: ракети Patriot можуть піти на Близький Схід замість України
Reuters: ракети Patriot можуть піти на Близький Схід замість України
Іран пригрозив ударом по ядерному об'єкту Ізраїлю
Іран пригрозив ударом по ядерному об'єкту Ізраїлю
Сенат США заблокував ініціативу проти ударів по Ірану
Сенат США заблокував ініціативу проти ударів по Ірану
Іракські курди почали наземний наступ на Іран – Fox News
Іракські курди почали наземний наступ на Іран – Fox News
Війна на Близькому Сході. Експерт пояснив, чому постачання нафти Ормузькою протокою не зупиниться
Війна на Близькому Сході. Експерт пояснив, чому постачання нафти Ормузькою протокою не зупиниться

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua