Рубіо пообіцяв Туреччині підтримку США після атаки Ірану

Туреччина повідомляла про перехоплення іранської балістичної ракети

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та запевнив Анкару у повній підтримці Сполучених Штатів після ракетних атак з боку Ірану. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

У заяві американського зовнішньополітичного відомства зазначається, що під час розмови Рубіо наголосив на неприпустимості атак на територію Туреччини.

«Атаки на суверенну територію Туреччини є неприйнятними», – заявив він і пообіцяв повну підтримку з боку США.

Нагадаємо, Туреччина повідомила про перехоплення іранської балістичної ракети, яка рухалася у напрямку турецького повітряного простору. Ракету своєчасно виявили та знищили підрозділи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї.

У Міністерстві оборони Туреччини заявили, що країна готова захищати свій повітряний простір у разі будь-якої загрози.