Президентка Єврокомісії відмовилась їхати на Раду миру Трампа у США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Президентка Єврокомісії відмовилась їхати на Раду миру Трампа у США
Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн не поїде на Раду миру через правові застереження
фото з відкритих джерел

Єврокомісія заявила про запитання щодо сумісності ініціативи зі статутом ООН

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не братиме участі в установчому засіданні Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом, яке заплановане на 19 лютого у Сполучених Штатах, через застереження ЄС щодо її відповідності міжнародному праву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

За його словами речника Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн отримала офіційне запрошення на перше засідання Ради миру, однак у Брюсселі зберігають критичну позицію щодо окремих положень ініціативи.

«Президентка фон дер Ляєн дійсно отримала запрошення на засідання Ради миру, яке відбудеться 19 лютого. Наша позиція залишається незмінною і була дуже чіткою від самого початку: в нас є низка запитань щодо деяких елементів Хартії Ради миру, пов'язаних з її сферою охоплення, управлінням та сумісністю зі Статутом ООН», – заявив речник.

Водночас у Європейському Союзі наголошують, що залишаються відкритими до співпраці зі США у питанні врегулювання ситуації на Близькому Сході. «Ми активно взаємодіємо зі Сполученими Штатами щодо того, як ми можемо спільно досягти цієї мети», – зазначив він.

У Брюсселі уточнили, що підтримують роботу над всеосяжним мирним планом для Гази та допускають участь у реалізації окремих елементів ініціативи, якщо вони відповідатимуть міжнародним нормам і резолюціям Ради безпеки ООН. За словами представників Єврокомісії, Рада миру може виконувати роль перехідної адміністрації відповідно до резолюції Радбезу ООН 2803, однак остаточні параметри співпраці залишаються предметом консультацій.

Договір про створення Ради миру під керівництвом президента США Дональда Трампа підписали 22 січня у швейцарському Давосі. За задумом ініціаторів, структура має зосередитися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом отримати ширшу роль у врегулюванні глобальних конфліктів. У церемонії підписання взяли участь представники менш ніж 20 держав, при цьому більшість традиційних західноєвропейських союзників США були відсутні. З країн Європейського Союзу участь у заході взяли лише прем’єр-міністри Угорщини та Болгарії. 

Нагадаємо, що Росія теж вирішила не відправляти делегацію та заявила, що ще формує власну позицію щодо цієї ініціативи. У графіку Володимира Путіна поїздка до США також не передбачена. Окрім цього, Олександр Лукашенко не відвідає захід, а Білорусь представлятиме міністр закордонних справ. Водночас окремі країни ЄС висловили застереження щодо формату та правових аспектів Ради миру.

