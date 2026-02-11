Польща поки не планує приєднуватися до Ради Миру Трампа – Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пояснив, чому Варшава поки не планує входити до Ради миру

Відносини зі США є пріоритетними для Польщі

Польща наразі не розглядає можливість приєднання до Ради миру, створену президентом США Дональдом Трампом. Відповідну заяву зробив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні уряду. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами прем’єр-міністра Польщі, Варшава має сумніви стосовно формату та організації Ради миру. «Це той момент, щоб досить однозначно і чітко сказати, що за нинішніх обставин - з огляду на принципи, статус цієї Ради, її безпосередні цілі, переважно пов’язані з відбудовою Гази, а також певні сумніви організаційного характеру щодо її формату - Польща не приєднається до роботи Ради миру. Водночас ми й надалі дуже гнучко і, звісно, відкрито аналізуватимемо ситуацію», – зазначив Дональд Туск.

Цю заяву прем’єр-міністр зробив у відповідь на запрошення президента чи прем’єра Польщі на установче засідання Ради миру, яке заплановане 19 лютого та має відбутися у США.

Попри відмову увійти в Раду миру, Дональд Туск наголосив на тому, що політичні відносини Польщі зі США є пріоритетними для зовнішньої політики країни. Тож Варшава не виключає можливість доєднатися до Ради миру в майбутньому. «Якщо зміняться обставини, які дадуть змогу приєднатися до роботи цієї Ради, ми не виключаємо жодного сценарію», – додав він.

Нагадаємо, що 22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення «Ради миру» на конференції в Давосі. Також стали відомі країни, які увійшли до «Ради миру» Трампа. Президент США Дональд Трамп запросив низку світових лідерів приєднатися до його Ради миру для Гази. Американський лідер сподівається просунути свій 20-пунктний план забезпечення тривалого миру та відновлення палестинського анклаву.

Однак деякі країни відмовилися долучатися до Ради миру Трампа, зокрема Словаччина відхилила запрошення Трампа. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що його країна не вступатиме до Ради миру президента США Дональда Трампа. За словами Фіцо, Словаччина не бачить сенсу у створенні нових інституцій, які дублюють функції Організації Об'єднаних Націй.

Президент Франції Еммануель Макрон також не планує приєднуватися до новоствореної Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом. За наявною інформацією, Париж вбачає у статуті цієї організації певні ризики. Зокрема, Макрон вважає, що повноваження Ради виходять за межі врегулювання ситуації в Газі.