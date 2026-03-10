Роботи зі штучним інтелектом почали збирати BMW

Роботи працювали по 10 годин на день із двома вихідними

Ера роботів на виробництві офіційно перейшла з наукової фантастики в операційні звіти. На заводі BMW у Сполучених Штатах Америки завершився масштабний етап випробувань гуманоїдів Figure 02, які працювали на рівні з людьми – за чітким графіком та з реальними виробничими планами. Тепер такі випробування роботі буде перенесено на заводу у Німеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BMW Group.

У компанії повідомили, що роботи були інтегровані в активну лінію збірки кузовів.

«Роботи займалися встановленням листових металевих деталей у зварювальні верстати. Ця робота вимагає міліметрової точності та великої фізичної витривалості, що часто призводить до втоми та помилок у працівників-людей», – повідомляють у компанії.

На відміну від звичайних лабораторних тестів, ці машини працювали в умовах реального конвеєра:

Режим роботи: 10-годинні зміни щодня.

Графік: 5 робочих днів на тиждень із двома вихідними.

Термін випробувань: близько 10 місяців інтенсивної експлуатації.

За цей час роботи допомогли зібрати понад 30 000 автомобілів BMW X3

Тепер же компанія BMW планує використовувати людиноподібних роботів зі штучним інтелектом на своєму заводі в Лейпцигу.

Спочатку роботи проходитимуть випробування, а потім під час пілотного проєкту їх використовуватимуть для складання високовольтних батарей, а також для допомоги у виробництві інших компонентів для автомобілів.

Aeon – це людиноподібний робот із чіткою місією: підтримувати людей, а не замінювати їх. Окрім виконання повторюваних завдань, Aeon доставляє матеріали на лінію, долаючи перешкоди на своєму шляху. Має зріст 1,65 м та вагу 60 кг. Роботи можуть навчатися в процесі виконання різних завдань і оновлювати свою програму.

«Главком» писав, що Пентагон до війни проти Ірану залучив штучний інтелект. Збройні сили Сполучених Штатів Америки підтвердили використання алгоритмів штучного інтелекту для ідентифікації цілей під час авіаударів на Близькому Сході. Технологія допомагає обробляти величезні масиви даних, які збирають розвідувальні дрони та супутники.

За словами речника командування капітана Тімоті Гокінса, штучний інтелект відіграє важливу роль у первинному відборі та аналізі великої кількості розвідувальних даних. Це дозволяє людським аналітикам зосередитися на складнішій перевірці інформації та прийнятті рішень.