Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Литва оголосила збір на роботизовані системи: яку суму планують зібрати

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Литва оголосила збір на роботизовані системи: яку суму планують зібрати
Роботизовані системи допомагають Україні у війні проти РФ
фото: Brave1/Facebook

У Литві запустили новий збір коштів на підтримку українських військових

Литва хоче придбати для українських військових роботизовані системи захисту та медичної евакуації з поля бою. Для цього в країні організували збір коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на суспільного мовника Литви LRT.

Повідомляється, за зібрані кошти благодійники придбають гусеничні роботи, роботи для евакуації поранених та перевезення вантажів, дрони для розвідки, далекобійні дрони, а також дрони-перехоплювачі. Вартість одного комплекту роботів може становити 250 тис. євро.

«Люди знають про цю акцію, ми не раз стикалися з випадками, коли жертвують і діти, і люди похилого віку», – заявила керівниця LRT  Моніка Гарбачюскайте-Будріене.

Збір в рамках акції триватиме з 9 лютого до 24 лютого.

Нагадаємо, фінансова допомога для родин загиблих і зниклих безвісти захисників зросте. Мінімальна пенсійна виплата для кожного непрацездатного члена сім’ї становитиме не менше 12 810 грн на людину.

Виплати зростуть і для родин, де допомогу отримують двоє або більше членів сім’ї (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка), а також для двох і більше дітей загиблого військовослужбовця. Для них розмір підтримки становитиме не менше 10 020 грн на кожного замість нинішніх 6 100 грн.

Усі виплати щороку індексуватимуться, починаючи з 1 березня 2027 року.

Читайте також:

Теги: дрон гроші Україна війна Литва гуманітарна допомога військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що насправді означає енергетичне перемир’я для України
Що насправді стоїть за енергетичним перемир'ям і чого чекати Україні
31 сiчня, 10:15
Росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури на Одещині
Росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури на Одещині
17 сiчня, 09:09
Віткофф зустрінеться з Путіним – заява спецпосланця США
Віткофф зустрінеться з Путіним – заява спецпосланця США
21 сiчня, 13:20
Пропозиція на соняшникову олію в Україні обмежена через простої портів
В Україні олійні заводи зупиняють роботу через російські обстріли
23 сiчня, 12:13
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами
7 лютого, 03:23
Командантська година залишиться через безпекові ризики
Комендантську годину в Україні не скасовуватимуть
15 сiчня, 14:16
Ярослава Максименко говорила, що будинок Захарченка можуть передати на потреби Міноборони
Наслідки «Міндічгейту». САП відкрила справу проти очільниці АРМА (Оновлено)
26 сiчня, 17:36
Масована атака на Черкащину: є поранені, спалахнули пожежі
Масована атака на Черкащину: є поранені, спалахнули пожежі
2 лютого, 06:18
РФ уночі вдарила по столиці
Масований удар по Україні. Зеленський назвав ціль окупантів
3 лютого, 09:48

Соціум

Оприлюднено дані 21 підприємства РФ, що виробляють БпЛА
Оприлюднено дані 21 підприємства РФ, що виробляють БпЛА
Маск окреслив новий пріоритет космічної експансії SpaceX
Маск окреслив новий пріоритет космічної експансії SpaceX
Литва оголосила збір на роботизовані системи: яку суму планують зібрати
Литва оголосила збір на роботизовані системи: яку суму планують зібрати
У Південній Кореї розбився військовий гелікоптер: є загиблі
У Південній Кореї розбився військовий гелікоптер: є загиблі
Війну РФ проти України фактично фінансує Європа – міністр фінансів США
Війну РФ проти України фактично фінансує Європа – міністр фінансів США
Лавров вкотре заявляє, що РФ не збирається нападати на Європу, але є нюанс
Лавров вкотре заявляє, що РФ не збирається нападати на Європу, але є нюанс

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua