Литва оголосила збір на роботизовані системи: яку суму планують зібрати

У Литві запустили новий збір коштів на підтримку українських військових

Литва хоче придбати для українських військових роботизовані системи захисту та медичної евакуації з поля бою. Для цього в країні організували збір коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на суспільного мовника Литви LRT.

Повідомляється, за зібрані кошти благодійники придбають гусеничні роботи, роботи для евакуації поранених та перевезення вантажів, дрони для розвідки, далекобійні дрони, а також дрони-перехоплювачі. Вартість одного комплекту роботів може становити 250 тис. євро.

«Люди знають про цю акцію, ми не раз стикалися з випадками, коли жертвують і діти, і люди похилого віку», – заявила керівниця LRT Моніка Гарбачюскайте-Будріене.

Збір в рамках акції триватиме з 9 лютого до 24 лютого.

Нагадаємо, фінансова допомога для родин загиблих і зниклих безвісти захисників зросте. Мінімальна пенсійна виплата для кожного непрацездатного члена сім’ї становитиме не менше 12 810 грн на людину.

Виплати зростуть і для родин, де допомогу отримують двоє або більше членів сім’ї (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка), а також для двох і більше дітей загиблого військовослужбовця. Для них розмір підтримки становитиме не менше 10 020 грн на кожного замість нинішніх 6 100 грн.

Усі виплати щороку індексуватимуться, починаючи з 1 березня 2027 року.