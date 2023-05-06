На Донеччині загинув молодий кінорежисер

Під Бахмутом загинув 21-річний режисер-початківець

У ході боїв на Донеччині загинув Данило «Дозор» Денисевич, якому виповнився лише 21 рік. Хлопець вчився на режисера. Про це у телеграм-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Він розповів, що із початком повномасштабного вторгнення Данило Денисевич разом із батьком пішли до Голосіївської ТрО, після чого поїхали на Схід України.

«Вчився на режисера. Мріяв знімати кіно. Ще будучи юнаком, 5 років тому, створив дуже глибокий філософський короткометражний фільм «Народження», – написав Цаплієнко.

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Данило встиг відзначити свій 21-й день народження.

Раніше повідомлялося, що 4 травня на фронті загинув ексзаступник голови департаменту енергоефективності «Нафтогазу» Олексій Хабатюк, який із травня 2022 року служив у лавах Збройних сил України.