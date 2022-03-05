Втрати окупанта за десять днів війни: свіжі дані
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
За десять днів активних військових дій російський агресор поніс значні страти. Станом на ранок 5 березня, загинуло понад 10 тис. окупантів. Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.03 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ понад 10 тис. осіб,
- танків ‒ 269 од,
- ББМ ‒ 945 од,
- артилерійських систем –105 од,
- РСЗВ ‒ 50 од,
- засоби ППО ‒ 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (уточнюється),
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3,
Нагадаємо, відносно спокійно ніч минула в більшості областей. Без сигналів повітряної тривоги або поодинокі протягом ночі було зафіксовано в Рівненській, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Полтавській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Волині, на Кіровоградщині та в Одеській області. Ситуація в Миколаївській області контрольована. Відносно спокійно було і в Херсоні, без вибухів та пострілів. Також розвідка назвала імена ворожих льотчиків, які бомблять українські міста.