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    Втрати окупанта за десять днів війни: свіжі дані

    Втрати особового складу противника склали понад 10 тис. осіб - Втрати окупанта за десять днів війни: свіжі дані
    Втрати особового складу противника склали понад 10 тис. осіб
    фото: Генштаб ЗСУ

    Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

    За десять днів активних військових дій російський агресор поніс значні страти. Станом на ранок 5 березня, загинуло понад 10 тис. окупантів. Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.03 орієнтовно склали:

    • особового складу ‒ понад 10 тис. осіб,
    • танків ‒ 269 од,
    • ББМ ‒ 945 од,
    • артилерійських систем –105 од,
    • РСЗВ ‒ 50 од,
    • засоби ППО ‒ 19 од,
    • літаків – 39 од (уточнюється),
    • гелікоптерів – 40 од (уточнюється),
    • автомобільної техніки - 409 од,
    • легкі швидкісні катери ‒ 2 од,
    • цистерн з ППМ ‒ 60,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3,
    Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

    Нагадаємо, відносно спокійно ніч минула в більшості областей. Без сигналів повітряної тривоги або поодинокі протягом ночі було зафіксовано в Рівненській, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Полтавській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Волині, на Кіровоградщині та в Одеській області. Ситуація в Миколаївській області контрольована. Відносно спокійно було і в Херсоні, без вибухів та пострілів. Також розвідка назвала імена ворожих льотчиків, які бомблять українські міста.

    Теги: Росія окупанти війна #stoprussia
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    Втрати окупанта за десять днів війни: свіжі дані