Втрати окупанта за десять днів війни: свіжі дані

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

За десять днів активних військових дій російський агресор поніс значні страти. Станом на ранок 5 березня, загинуло понад 10 тис. окупантів. Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.03 орієнтовно склали:

особового складу ‒ понад 10 тис. осіб,

танків ‒ 269 од,

ББМ ‒ 945 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ ‒ 50 од,

засоби ППО ‒ 19 од,

літаків – 39 од (уточнюється),

гелікоптерів – 40 од (уточнюється),

автомобільної техніки - 409 од,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, відносно спокійно ніч минула в більшості областей. Без сигналів повітряної тривоги або поодинокі протягом ночі було зафіксовано в Рівненській, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Полтавській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Волині, на Кіровоградщині та в Одеській області. Ситуація в Миколаївській області контрольована. Відносно спокійно було і в Херсоні, без вибухів та пострілів. Також розвідка назвала імена ворожих льотчиків, які бомблять українські міста.