На західному кордоні знову зріс потік українських біженців

На кордоні зі Словаччиною на основному переході «Ужгород» на ранок п'ятниці було 25 авто та нуль пішоходів

Значні черги на чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею

На виїзд з України станом на 6:00 на західному кордоні суботи було зафіксовано значні черги на чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордон.

У пункті пропуску «Рава-Руська» вони становили 700 легкових авто та 800 пішоходів, «Краковець» – 750 авто та 1300 пішоходів, «Грушів» – 400 авто та 900 пішоходів та «Шегині» – 250 авто.

На трьох пунктах пропуску до Польщі, за даними Держприкордонслужби, черг немає зовсім: «Ягодин», «Устилуг» та «Смільник», а в «Угриніві» на проїзд чекають 30 авто.

На кордоні зі Словаччиною на основному переході «Ужгород» на ранок п'ятниці було 25 авто та нуль пішоходів, а на переходах «Малі Селменці» (тільки пішохідний) та «Малий Березний» черги були відсутні.

На кордоні з Угорщиною на всіх п'яти переходах: «Тиса», «Дзвінкове», «Вилок», «Косино» та «Лужанка» черг не було, зазначає Держприкордонслужба.

З трьох переходів до Румунії черги зовсім були відсутні в «Солотвино» та «Дьяково», тоді як у «Порубному» було 200 авто.

Зрештою на всіх чотирьох переходах до Молдови («Мамалига», «Кельменці», «Россошани» та «Сокиряни»), за даними Держприкордонслужби в суботу вранці черги були відсутні.

Нагадаємо, станом на 3 березня, понад 1,2 млн біженців залишили Україну. Остання оцінка, доступна безпосередньо на сайті УВКБ ООН, була оприлюднена 3 березня, тоді фахівці казали про понад мільйон біженців за перший тиждень війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. Раніше повідомлялося, що українці, які тікають від війни, матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років.

Рада ЄС 4 березня одноголосно підтримала рішення ввести систему тимчасового захисту для українських біженців.