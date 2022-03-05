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    Події в Україні

    На західному кордоні знову зріс потік українських біженців

    На кордоні зі Словаччиною на основному переході &laquo;Ужгород&raquo; на ранок п'ятниці було 25 авто та нуль пішоходів - На західному кордоні знову зріс потік українських біженців
    На кордоні зі Словаччиною на основному переході «Ужгород» на ранок п'ятниці було 25 авто та нуль пішоходів
    фото: Держприкордонслужба України

    Значні черги на чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею

    На виїзд з України станом на 6:00 на західному кордоні суботи було зафіксовано значні черги на чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордон.

    У пункті пропуску «Рава-Руська» вони становили 700 легкових авто та 800 пішоходів, «Краковець» – 750 авто та 1300 пішоходів, «Грушів» – 400 авто та 900 пішоходів та «Шегині» – 250 авто.

    На трьох пунктах пропуску до Польщі, за даними Держприкордонслужби, черг немає зовсім: «Ягодин», «Устилуг» та «Смільник», а в «Угриніві» на проїзд чекають 30 авто.

    На кордоні зі Словаччиною на основному переході «Ужгород» на ранок п'ятниці було 25 авто та нуль пішоходів, а на переходах «Малі Селменці» (тільки пішохідний) та «Малий Березний» черги були відсутні.

    На кордоні з Угорщиною на всіх п'яти переходах: «Тиса», «Дзвінкове», «Вилок», «Косино» та «Лужанка» черг не було, зазначає Держприкордонслужба.

    З трьох переходів до Румунії черги зовсім були відсутні в «Солотвино» та «Дьяково», тоді як у «Порубному» було 200 авто.

    Зрештою на всіх чотирьох переходах до Молдови («Мамалига», «Кельменці», «Россошани» та «Сокиряни»), за даними Держприкордонслужби в суботу вранці черги були відсутні.

    Нагадаємо, станом на 3 березня, понад 1,2 млн біженців залишили Україну. Остання оцінка, доступна безпосередньо на сайті УВКБ ООН, була оприлюднена 3 березня, тоді фахівці казали про понад мільйон біженців за перший тиждень війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. Раніше повідомлялося, що українці, які тікають від війни, матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років.

    Рада ЄС 4 березня одноголосно підтримала рішення ввести систему тимчасового захисту для українських біженців.

    Теги: ЄС Держприкордонслужба ООН українці кордон біженці #stoprussia
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    На західному кордоні знову зріс потік українських біженців