Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 100 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 23 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 23 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 23 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 322 550 (+1 100) осіб
- танків – 11 888 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 441 (+5) од.
- артилерійських систем – 40 574 (+58) од.
- РСЗВ – 1 752 (+3) од.
- засоби ППО – 1 351 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 253 430 (+1 941) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 91 127 (+202) од.
- спеціальна техніка – 4 134 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1520-й день повномасштабної війни в Україні.
