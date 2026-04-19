Генштаб: Сили оборони уразили стратегічне підприємство росіян у Таганрозі

Атакований «Атлант Аеро» здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА

У ніч на 19 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів росіян на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зокрема, уражено підприємство оборонно-промислового комплексу противника у Таганрозі Ростовської області РФ – «Атлант Аеро». У результаті виникла пожежа на території об’єкта.

«Атлант Аеро» здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу «Молнія», а також комплектуючих до БпЛА «Оріон». Останній – вагою близько однієї тонни і здатен нести до 250 кг корисного навантаження, яке може включати системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, ракети Х-50 та Х-БпЛА тощо.

«Ураження цього підприємства знизить спроможності противника з виробництва БпЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України», – зауважили у Генштабі.

Окрім цього, уражено склад боєприпасів противника у районі населеного пункту Трудове, що на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Також уражено склади матеріально-технічних засобів противника у районах населених пунктів Мангуш, Тополине та Маріуполь на Донеччині, Сміле Запорізької області, а також цистерни з пально-мастильними матеріалами в районі населеного пункту Новополтавка, теж на Запоріжжі.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, Генштаб уточнив результати ураження нафтопереробного заводу у районі російського міста Туапсе – там ушкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-12 та резервуари РВС-10000 із займанням. На терміналі нафтопродуктів ушкоджено обладнання нафтоналивних причалів, будівлі та резервуари РВС-10000.

Нагадаємо, вночі 19 квітня Таганрог у Росії було атаковано ракетами.

Крім того, в ніч на 19 квітня безпілотники атакували Краснодарський край. Під удар потрапив морський порт у місті Єйськ. Після вибухів розгорілася пожежа. У мережі росіяни жаліються, що по ним «б'ють без вихідних». Окупанти написали, що у Єйську в районі морського порту впали уламки БпЛА.