Сили оборони вразили російський бойовий криголам

Наталія Порощук
glavcom.ua
glavcom.ua
Сили оборони вразили російський бойовий криголам
Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти РФ
фото: Генштаб

Уражено патрульний криголам «Пурга» проєкту 23550

У ніч на 25 березня під час спільної операції Сил оборони України в Ленінградській області на Виборгському суднобудівному заводі уражено корабель російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

За попередньою інформацією, йдеться про патрульний криголам «Пурга» проєкту 23550, що планувався для дій у складі прикордонної служби ФСБ Російської Федерації. Подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.

«Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України», – наголошує Генштаб.

Нагадаємо, у ніч на 25 березня Ленінградська область РФ опинилася під масованим ударом безпілотників. За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, засобами ППО та радіоелектронної боротьби було знищено 33 БпЛА. Однією із цілей атаки став стратегічний нафтоналивний порт Усть-Луга, де після серії вибухів спалахнула пожежа.

Зокрема, у ніч на 23 березня Ленінградська область РФ також опинилась під масованою атакою дронів. Внаслідок атаки безпілотників уражено об’єкт паливної інфраструктури в порту Приморськ. Атаку підтвердив губернатор регіону.

Як відомо, у ніч на 11 березня низка регіонів Росії зазнала масованої атаки безпілотників, що призвело до серії вибухів, пожеж та паралічу авіасполучення на півдні та в центрі країни. 

Читайте також:

Читайте також

Головне Управління Розвідки показало кадри наступальної операції під Степногірськом
Спецпризначенці ГУР зірвали плани ворога на Запоріжжі (відео)
25 лютого, 14:54
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
6 березня, 21:00
Дронами ліквідували 88 тис. окупантів
Федоров назвав кількість ліквідованих окупантів дронами за зиму
5 березня, 10:36
Трамп заявив про скасування певних санкцій, пов’язаних з нафтою
Трамп заявив про скасування певних санкцій, пов’язаних з нафтою
10 березня, 01:43
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт
США пояснили, чому дозволили Індії купувати російську нафту
11 березня, 09:15
Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн не захотіли робити селфі з росіянкою Анастасією Багіян
Німецькі спортсмени відмовилися робити фото з російською чемпіонкою Паралімпіади
11 березня, 10:09
Сергій Тарута очолював Донецьку обласну державну адміністрацію (ОДА) у період з 2 березня 2014 року по 10 жовтня 2014 року
«Це була зрада. Договорняк!» Ексглава Донецької ОДА розказав, хто випустив Гіркіна зі Слов'янська у 2014 році
17 березня, 16:16
Інформація щодо постраждалих та інших наслідків удару уточнюється
Росіяни атакували адмінбудівлю в Сумах: поранено підлітка
18 березня, 11:26
Глава МЗС Оману заявив про втрату контролю США над політикою
Союзник США розкритикував участь Вашингтона у війні з Іраном
19 березня, 08:59

Дрони подолали понад 900 км та уразили нафтотермінал в Ленінградській області
Дрони подолали понад 900 км та уразили нафтотермінал в Ленінградській області
Сили оборони вразили російський бойовий криголам
Сили оборони вразили російський бойовий криголам
Паніка в Росії: люди штурмують МВС через чутки про нову мобілізацію
Паніка в Росії: люди штурмують МВС через чутки про нову мобілізацію
Іран заявив про удар по АЕС на своїй території
Іран заявив про удар по АЕС на своїй території
Для чого Кремлю міграційні кризи: аналіз Центру протидії дезінформації
Для чого Кремлю міграційні кризи: аналіз Центру протидії дезінформації
Білгород опинився під масованим ракетним ударом та залишився без світла й води
Білгород опинився під масованим ракетним ударом та залишився без світла й води

Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Вчора, 09:21

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
