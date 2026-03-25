Сили оборони вразили російський бойовий криголам

Уражено патрульний криголам «Пурга» проєкту 23550

У ніч на 25 березня під час спільної операції Сил оборони України в Ленінградській області на Виборгському суднобудівному заводі уражено корабель російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

За попередньою інформацією, йдеться про патрульний криголам «Пурга» проєкту 23550, що планувався для дій у складі прикордонної служби ФСБ Російської Федерації. Подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.

«Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України», – наголошує Генштаб.

Нагадаємо, у ніч на 25 березня Ленінградська область РФ опинилася під масованим ударом безпілотників. За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, засобами ППО та радіоелектронної боротьби було знищено 33 БпЛА. Однією із цілей атаки став стратегічний нафтоналивний порт Усть-Луга, де після серії вибухів спалахнула пожежа.

Зокрема, у ніч на 23 березня Ленінградська область РФ також опинилась під масованою атакою дронів. Внаслідок атаки безпілотників уражено об’єкт паливної інфраструктури в порту Приморськ. Атаку підтвердив губернатор регіону.

Як відомо, у ніч на 11 березня низка регіонів Росії зазнала масованої атаки безпілотників, що призвело до серії вибухів, пожеж та паралічу авіасполучення на півдні та в центрі країни.