Генштаб заявив про ураження низки важливих об'єктів РФ

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора вчора та у ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України уразили низку логістичних та інших важливих об’єктів противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зокрема, склад боєприпасів поблизу Охримівки Запорізької області, логістичний хаб у районі Новоазовська на Донеччині, а також склад пально-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ровеньки Луганської області. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по пунктах управління безпілотними літальними апаратами в районах Гуляйполя та Новогригорівки Запорізької області, а також Новопетрівки на Донеччині.

Також уражено зосередження живої сили противника поблизу населених пунктів Новогригорівка Запорізької області, Часів Яр і Велика Новосілка Донецької області, Перевальськ на Луганщині; а також безпосередньо на території агресора - у районі Краснооктябрського Курської області РФ.

Окремо підтверджено результати ураження 5 квітня нафтопереробного заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово, Нижньогородська область) – виведено з ладу технологічну установку первинної переробки нафти АВТ-2 та установку гідроочищення дизельного пального ЛЧ-24-7.

Нагадаємо, у ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора уразили дві бурові платформи на шельфі Каспійського моря.

Як повідомлялося, спільна операція Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ вивела з ладу один із найбільших промислових активів агресора на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок точної атаки дронами-камікадзе роботу Алчевського металургійного комбінату повністю паралізовано. Це підприємство є критичною ланкою у ланцюгу постачання російського військово-промислового комплексу.