Генштаб заявив про ураження низки важливих об'єктів РФ

Наталія Порощук
Уражено склад боєприпасів поблизу Охримівки Запорізької області
фото: Генштаб (ілюстративне)

Ступінь завданих збитків уточнюється

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора вчора та у ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України уразили низку логістичних та інших важливих об’єктів противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зокрема, склад боєприпасів поблизу Охримівки Запорізької області, логістичний хаб у районі Новоазовська на Донеччині, а також склад пально-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ровеньки Луганської області. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по пунктах управління безпілотними літальними апаратами в районах Гуляйполя та Новогригорівки Запорізької області, а також Новопетрівки на Донеччині.

Також уражено зосередження живої сили противника поблизу населених пунктів Новогригорівка Запорізької області, Часів Яр і Велика Новосілка Донецької області, Перевальськ на Луганщині; а також безпосередньо на території агресора - у районі Краснооктябрського Курської області РФ.

Окремо підтверджено результати ураження 5 квітня нафтопереробного заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово, Нижньогородська область) – виведено з ладу технологічну установку первинної переробки нафти АВТ-2 та установку гідроочищення дизельного пального ЛЧ-24-7.

Нагадаємо, у ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора уразили дві бурові платформи на шельфі Каспійського моря. 

Як повідомлялося, спільна операція Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ вивела з ладу один із найбільших промислових активів агресора на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок точної атаки дронами-камікадзе роботу Алчевського металургійного комбінату повністю паралізовано. Це підприємство є критичною ланкою у ланцюгу постачання російського військово-промислового комплексу.

Читайте також

Україна тестує людиноподібних роботів-солдатів Phantom MK-1
Україна отримала на випробування гуманоїдних роботів
13 березня, 15:34
У ЗСУ оцінили тактику США проти «шахедів»
ЗСУ здивувала тактика США проти іранських «шахедів»: аналіз The Times
20 березня, 11:35
РФ з початку війни втратила 24 263 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 22 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
22 березня, 06:55
Росія змушує іноземців воювати проти України
Москва вигадала хитрий спосіб заманювати іноземців до своєї армії
24 березня, 10:49
РФ з початку війни втратила 24 287 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 27 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
27 березня, 06:42
Брокер глави Пентагону звернувся до BlackRock перед ударом по Ірану, але угоду не уклали
Брокер глави Пентагону намагався заробити на війні з Іраном, але є нюанс
31 березня, 10:48
Збройні Сили України майстерно знищують ворога
Атака ЗСУ на Новоросійськ: під ударом фрегат «Адмірал Макаров» та бурова установка «Сиваш» (відео)
6 квiтня, 13:54
Ізраїль погодився на перемир’я під тиском союзницьких домовленостей
Ізраїль підтримав перемир'я, але очікував більшого – CNN
8 квiтня, 03:49
Засуджена отримала реальний термін за 2 тис. грн хабаря
Як уникнути тюрми молодій жінці? Засуджена на чотири роки використала несподіваний лайфхак
7 квiтня, 16:59

Захисник 10 км ніс пораненого окупанта мінними полями, аби обміняти його на побратима
Захисник 10 км ніс пораненого окупанта мінними полями, аби обміняти його на побратима
ЄСПЛ взяв до розгляду справу Коломойського про громадянство, – адвокат
ЄСПЛ взяв до розгляду справу Коломойського про громадянство, – адвокат
«Без людей війни програються». Буданов різко висловився про ухилянтів і противників ТЦК
«Без людей війни програються». Буданов різко висловився про ухилянтів і противників ТЦК
Черговий рекорд на фронті: Мадяр назвав приголомшливу кількість знищених ворожих цілей
Черговий рекорд на фронті: Мадяр назвав приголомшливу кількість знищених ворожих цілей
«Для рускіх це – ризикований крок». Зеленський розповів про новий тренд на фронті
«Для рускіх це – ризикований крок». Зеленський розповів про новий тренд на фронті

Новини

«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Сьогодні, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
