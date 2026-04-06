Втрати ворога станом на 6 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 180 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 5 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 6 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 6 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 304 490 (+940) осіб
- танків – 11 841 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 360 (+10) од.
- артилерійських систем – 39 497 (+58) од.
- РСЗВ – 1 719 (+0) од.
- засоби ППО – 1 338 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 221 396 (+1 953) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 87 614 (+259) од.
- спеціальна техніка – 4 112 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1503-й день повномасштабної війни в Україні.
