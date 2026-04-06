Втрати ворога станом на 6 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 6 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 841 танк
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 180 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 5 квітня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 6 квітня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 6 квітня втратила:

  • особового складу – близько 1 304 490 (+940) осіб
  • танків – 11 841 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 360 (+10) од.
  • артилерійських систем – 39 497 (+58) од.
  • РСЗВ – 1 719 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 338 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 221 396 (+1 953) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 87 614 (+259) од.
  • спеціальна техніка – 4 112 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1503-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Читайте також

За словами Сирського, з початку весни БпЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 ти. повітряних цілей противника
Ефективність дронів-перехоплювачів у березні зросла. Сирський зробив заяву
30 березня, 12:57
Президент дав інтерв'ю закордонним медіа
«Готові ховати мільйон». Зеленський розкрив реальну ціну захоплення ворогом Донбасу
26 березня, 13:56
Ситуація на фронті 25 березня
Лінія фронту станом на 25 березня 2026. Зведення Генштабу
25 березня, 22:26
Ситуація на фронті 24 березня
Лінія фронту станом на 24 березня 2026. Зведення Генштабу
24 березня, 22:25
Ситуація на фронті 12 березня
Лінія фронту станом на 12 березня 2026. Зведення Генштабу
12 березня, 22:10
Ситуація на фронті 9 березня
Лінія фронту станом на 9 березня 2026. Зведення Генштабу
9 березня, 22:26
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 742 танки
Втрати ворога станом на 8 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
8 березня, 07:56
Нині триває 1473-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 7 березня 2026 року
7 березня, 08:13
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11737 танків
Втрати ворога станом на 7 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
7 березня, 07:08

Втрати ворога станом на 6 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Чернігівщина: окупанти вдарили FPV-дронами по школі
Чернігівщина: окупанти вдарили FPV-дронами по школі
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2026
Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч
Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об’єктах
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об’єктах

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
