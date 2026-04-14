Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 14 квітня 2026. Зведення Генштабу

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ситуація на фронті 14 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

14 квітня на фронті відбулося 184 бойових зіткнення

Противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 41 авіаційний удар, скинув 145 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3035 дронів-камікадзе та здійснив 1926 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

14 квітня на фронті відбулося 184 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Триває одне боєзіткнення; крім цього, ворог здійснив 55 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Лиман. Одне боєзіткнення триває.

На Куп'янському напрямку

Наші захисники відбивали вісім ворожих штурмів у напрямку Курилівки, Куп’янська-Вузлового, Нової Кругляківки, Загризового, Богуславки, Новоплатонівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали вісім спроб загарбників просунутися у напрямку населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве та Діброва. Один бій ще триває.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни відбивали чотири штурми окупантів у бік населених пунктів Закітне, Озерне та Різниківка, два з них ще тривають.

На Краматорському напрямку

Ворог тричі атакував в районах населених пунктів Федорівка Друга, Бондарне, Маркове.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 24 ворожі штурми на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр, Іванопілля, Іллінівка, Яблунівка, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Білицьке, Шевченко, Гришине, Котлине, Муравка, Молодецьке та у бік Дорожнього й Сергіївки. Шість боєзіткнень триває дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти 10 разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Вербове, Новогригорівка, Калинівське, Злагода. Авіаційного удару зазнали околиці населеного пункту Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 10 атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Гіркого, Добропілля, Залізничного. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Новоукраїнка, Широке, Новоселівка, Рівне, Долинка.

На Оріхівському напрямку

Противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Омельник, Новоіванівка, Комишуваха.

На Придніпровському напрямку

Ворог проводив чотири марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1511-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У вересні 2025 року українські спецслужби повернули Христенка з ОАЕ в Україну
Засуджений за держзраду нардеп Христенко подав декларацію: як змінилися статки за рік
18 березня, 11:54
Росія підтягує війська на південному напрямку
Ворог стягує підрозділи: Сили оборони розкрили плани ворога
19 березня, 17:59
Рубіо зробив заяву про можливий перерозподіл зброї для України
США погрожують Україні? Держсекретар США озвучив гучну заяву
27 березня, 20:20
CNN: Трамп перекладає на Європу наслідки війни з Іраном
CNN: Трамп перекладає на Європу наслідки війни з Іраном
3 квiтня, 01:45
Литва попередила про нову інформаційну операцію РФ
РФ посилила інформаційні атаки: заява литовської армії
7 квiтня, 21:37
Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам
Оргкомітет Чемпіонату Європи з тхеквондо прокоментував участь у турнірі Ларіна, який збирав кошти армії РФ
8 квiтня, 14:37
Піт Гегсет пригрозив новими ударами по Ірану під час перемир’я
Пентагон назвав умову для нових ударів по Ірану
8 квiтня, 18:40
Трамп застеріг Іран від запровадження зборів за прохід через Ормузьку протоку
Трамп застеріг Іран від запровадження зборів за прохід через Ормузьку протоку
10 квiтня, 02:28
Ключові рейси скасовано через війну в Ірані
Війна на Близькому Сході спричинила авіаколапс: рейси зникають один за одним
13 квiтня, 23:56

Події в Україні

Окупанти вдарили КАБами по Харківщині: є постраждалі
Окупанти вдарили КАБами по Харківщині: є постраждалі
Лінія фронту станом на 14 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 14 квітня 2026. Зведення Генштабу
Українські десантники показали, як знищують ворога на Словʼянському напрямку (відео)
Українські десантники показали, як знищують ворога на Словʼянському напрямку (відео)
Росія розширює буферну зону вздовж кордону на Сумщині – DeepState
Росія розширює буферну зону вздовж кордону на Сумщині – DeepState
Удар по Дніпру, візит Зеленського до Берліна. Головне за 14 квітня 2026 року
Удар по Дніпру, візит Зеленського до Берліна. Головне за 14 квітня 2026 року
РФ вбила восьмирічного хлопчика у Черкасах
РФ вбила восьмирічного хлопчика у Черкасах

Новини

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
13 квiтня, 19:51

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua