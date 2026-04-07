Камерун розкрив втрати своїх громадян у війні на боці РФ

Росія підтвердила загибель щонайменше 16 камерунців, які воювали попри заборону влади

Камерун заявив про загибель своїх громадян, які воювали на боці Росії у війні проти України. Йдеться щонайменше про 16 осіб, загибель яких підтвердила російська сторона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Associated Press.

Відповідну інформацію надало Міністерство закордонних справ Росії. У відомстві зазначили, що вжито «необхідних заходів» для встановлення зв’язку з родинами загиблих.

Крім того, родинам ще шести громадян Камеруну, які перебувають у Росії, запропонували звернутися до міністерства з «термінових питань». Деталей щодо їхнього статусу або обставин не уточнюється.

За даними агентства, громадяни Камеруну брали участь у бойових діях на боці Росії, попри заборону власної держави. У зв’язку з цим ще у березні минулого року міністр оборони Камеруну доручив військовому керівництву вжити «суворих надзвичайних заходів» для запобігання дезертирству серед військових.

Нагадаємо, що у Зімбабве заявили про загибель 15 громадян, яких Росія завербувала для участі у війні проти України, а також повідомили про спроби повернути десятки своїх громадян. Владі відомо щонайменше про 15 загиблих громадян країни, які опинилися на війні в Україні після вербування. Крім того, уряд Зімбабве активізував дипломатичні зусилля для повернення 66 громадян, які, за наявною інформацією, залишаються живими.

До слова, під головуванням керівника Офісу президента Кирила Буданова відбулася міжвідомча координаційна нарада щодо розширення присутності України на Африканському континенті. Участь у нараді взяли міністр закордонних справ, представники Офісу президента, Кабінету міністрів, Служби зовнішньої розвідки та ГУР МО, а також фахівці із ситуації на Африканському континенті. Серед іншого обговорили актуальний стан відносин України та держав Африки й перспективи їх розвитку. Заслухали представників профільних міністерств і визначили завдання активізувати діяльність України в окремих країнах Африки.