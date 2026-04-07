Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Камерун розкрив втрати своїх громадян у війні на боці РФ

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
МЗС РФ підтвердило участь і втрати громадян Камеруну у війні проти України
фото з відкритих джерел

Росія підтвердила загибель щонайменше 16 камерунців, які воювали попри заборону влади

Камерун заявив про загибель своїх громадян, які воювали на боці Росії у війні проти України. Йдеться щонайменше про 16 осіб, загибель яких підтвердила російська сторона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Associated Press.

Відповідну інформацію надало Міністерство закордонних справ Росії. У відомстві зазначили, що вжито «необхідних заходів» для встановлення зв’язку з родинами загиблих.

Крім того, родинам ще шести громадян Камеруну, які перебувають у Росії, запропонували звернутися до міністерства з «термінових питань». Деталей щодо їхнього статусу або обставин не уточнюється.

За даними агентства, громадяни Камеруну брали участь у бойових діях на боці Росії, попри заборону власної держави. У зв’язку з цим ще у березні минулого року міністр оборони Камеруну доручив військовому керівництву вжити «суворих надзвичайних заходів» для запобігання дезертирству серед військових.

Нагадаємо, що у Зімбабве заявили про загибель 15 громадян, яких Росія завербувала для участі у війні проти України, а також повідомили про спроби повернути десятки своїх громадян. Владі відомо щонайменше про 15 загиблих громадян країни, які опинилися на війні в Україні після вербування. Крім того, уряд Зімбабве активізував дипломатичні зусилля для повернення 66 громадян, які, за наявною інформацією, залишаються живими.

До слова, під головуванням керівника Офісу президента Кирила Буданова відбулася міжвідомча координаційна нарада щодо розширення присутності України на Африканському континенті. Участь у нараді взяли міністр закордонних справ, представники Офісу президента, Кабінету міністрів, Служби зовнішньої розвідки та ГУР МО, а також фахівці із ситуації на Африканському континенті. Серед іншого обговорили актуальний стан відносин України та держав Африки й перспективи їх розвитку. Заслухали представників профільних міністерств і визначили завдання активізувати діяльність України в окремих країнах Африки.

Читайте також:

Теги: росія втрати війна Африка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua