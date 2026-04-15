Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію

Наталія Порощук
Наталія Порощук
фото: Генштаб

Уражено радіолокаційну станцію 96Л6 із складу зенітного ракетного комплексу «С-400»

У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора 14 та у ніч на 15 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці військових об’єктів ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Так, уражено радіолокаційну станцію 96Л6 із складу зенітного ракетного комплексу «С-400» (Красногірське, тимчасово окупована територія Запорізької обл.) та радіолокаційну станцію «Небо-СВУ» (Гвардійське, тимчасово окупована територія АР Крим).

На тимчасово окупованій території Запорізької області українські воїни били також по складу боєприпасів у районі н. п. Терпіння. На Донеччині, в районі н. п. Гірне, уражено склад БпЛА. В районі Маріуполя – цистерни з пально-мастильними матеріалами, а в околицях Рибинського та Тополиного – склади матеріально-технічних засобів загарбників.

«По зосередженнях живої сили противника захисники били у районах населених пунктів Івановський та Волфинський Курської області РФ, а також Красногірське Запорізької області, Березове – Дніпропетровської, Родинське – Донецької області та Олешки на Херсонщині. Уражалися й інші важливі об'єкти російського агресора», – йдеться у повідомленні.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Раніше українські воїни били по місцях зберігання ударних безпілотних літальних апаратів у районі аеропорту «Донецьк» на тимчасово окупованій території Донецької області.

Як повідомлялося, масовані удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації призвели до значного скорочення її експортних можливостей.

Ворожі війська посилили наступ по всьому фронту. Сирський назвав найгарячіші напрямки
Під Вовчанськом українські дронарі знищили рідкісну ворожу машину з протирадіаційним захистом (відео)
Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла
Карта бойових дій в Україні станом на 15 квітня 2026 року
Суми: росіяни вдарили безпілотниками по промзоні
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
