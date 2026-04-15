Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію

Уражено радіолокаційну станцію 96Л6 із складу зенітного ракетного комплексу «С-400»

У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора 14 та у ніч на 15 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці військових об’єктів ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Так, уражено радіолокаційну станцію 96Л6 із складу зенітного ракетного комплексу «С-400» (Красногірське, тимчасово окупована територія Запорізької обл.) та радіолокаційну станцію «Небо-СВУ» (Гвардійське, тимчасово окупована територія АР Крим).

На тимчасово окупованій території Запорізької області українські воїни били також по складу боєприпасів у районі н. п. Терпіння. На Донеччині, в районі н. п. Гірне, уражено склад БпЛА. В районі Маріуполя – цистерни з пально-мастильними матеріалами, а в околицях Рибинського та Тополиного – склади матеріально-технічних засобів загарбників.

«По зосередженнях живої сили противника захисники били у районах населених пунктів Івановський та Волфинський Курської області РФ, а також Красногірське Запорізької області, Березове – Дніпропетровської, Родинське – Донецької області та Олешки на Херсонщині. Уражалися й інші важливі об'єкти російського агресора», – йдеться у повідомленні.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Раніше українські воїни били по місцях зберігання ударних безпілотних літальних апаратів у районі аеропорту «Донецьк» на тимчасово окупованій території Донецької області.

Як повідомлялося, масовані удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації призвели до значного скорочення її експортних можливостей.