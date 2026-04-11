Лінія фронту станом на 11 квітня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках

З початку доби загарбник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 182 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 3928 дронів-камікадзе та здійснив 2454 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

11 квітня станом на 22:00 відбулося 101 бойове зіткнення. Після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню. А саме: 22 штурмові дії противника, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе («Ланцет», «Молнія») та 275 ударів fpv-дронами. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 67 окупантів та 24 – поранено, знищено чотири одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, один пункт управління, пошкоджено три танки, п’ять артилерійських систем, чотири одиниці автомобільної техніки та 54 укриття ворожої піхоти. Знищено або подавлено 272 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося чотири бойових зіткнення; крім цього, ворог здійснив 45 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Ветеринарне, Приліпка та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку

Наші захисники успішно відбили три ворожі штурми в бік населених пунктів Петропавлівка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутися поблизу Зарічного та у бік Шийківки, Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському напрямку

Українські воїни зупинили одну штурмову дію противника в бік Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 19 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 18 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Дорожнє, Мирноград, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Окупанти чотири рази намагалися покращити своє положення, атакуючи в районах Новогригорівки, Тернового та в бік Привілля. Авіаудару зазнала Підгаврилівка.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося чотири атаки окупантів, у районах населених пунктів Солодке, Оленокостянтинівка та у бік Чарівного. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Цвіткове, Копані, Чарівне, Рівне.

Нагадаємо, триває 1508-й день повномасштабної війни в Україні.