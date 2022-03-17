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    Міноборони Японії зафіксувало у своїх водах російські військові кораблі з технікою

    Кораблі перевозять військову техніку, яку Росія хоче використати у війні проти України - Міноборони Японії зафіксувало у своїх водах російські військові кораблі з технікою
    Кораблі перевозять військову техніку, яку Росія хоче використати у війні проти України
    фото з відкритих джерел

    За попередньою інформацією кораблі можуть вести техніку в Україну для війни

    Міністерство оборони Японії помітило у своїх територіальних водах чотири російські військові кораблі. Найімовірніше, вони перевозять техніку в Україну. Про це пише CNN.

    Через протоку Цуґару пройшли чотири військові кораблі Росії. На борту одно з них помітили військову техніку. Як зазначається, найімовірніший варіант – кораблі перевозять військову техніку, яку Росія хоче використати у війні проти України. Напередодні британська розвідка заявила, що через серйозні втрати Кремль вирішив стягнути техніку з віддалених місць. Міноборони Японії заявило, що стежитиме за ситуацією з обережністю.

    фото: 24tv.ua

    фото: 24tv.ua

    Нагадаємо, Сполучені Штати Америки помітили «посилену морську активність» у північній частині Чорного моря з боку російських військ. Про це заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США.

    За словами чиновника, обстріли йдуть не в Одесі, а під Одесою. У США вважають, що обстріл ведеться з російських військових кораблів у Чорному морі.

    Теги: США Японія Міноборони війна обстріл військові Україна #stoprussia
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    Міноборони Японії зафіксувало у своїх водах російські військові кораблі з технікою