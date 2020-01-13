В українських аеропортах минулого року пасажиропотік зріс майже на 20%



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Загалом українські летовища відвідали 24,5 мільйона пасажирів. Це майже вдвічі більше, аніж у 2016 році

Зростання пасажиропотоку у 2019 році склало 4,3 мільйона пасажирів

В українських аеропортах пасажиропотік у 2019 році зріс на 18,5% у порівнянні з 2018 роком.

Такі дані наводить міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що зростання пасажиропотоку у 2019 році склало 4,3 мільйона пасажирів.

«Загалом українські летовища відвідали 24,5 мільйона пасажирів. Це майже вдвічі більше, аніж у 2016 році, коли пасажиропотік в українських аеропортах склав 12,9 мільйона пасажирів», - йдеться у повідомленні.

Раніше в уряді повідомляли, що планують передати у концесію низку українських аеропортів, зокрема летовища Херсона, Чернівців, Запоріжжя та вантажний термінал аеропорту Білої Церкви.