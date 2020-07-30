До послаблення карантину не готові Київ та 12 областей графіка



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МОЗ назвало області, які не готові до послаблення карантину

Столиця та 12 регіонів України на сьогоднішній день не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину м. Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Як повідомлялося, МОЗ завтра поділить Україну на чотири карантинні зони.

До відома, в Україні станом на ранок 30 липня зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусу, це на 175 випадків більше, ніж учора (1022).

Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 68 794 українців. Одужали 38 154 людини, померли від початку пандемії - 1 673 особи.