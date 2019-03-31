На виборчу дільницю у Мінську не пустили російських журналістів



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Виборча дільниця на території посольства України в Білорусі, Мінськ, 31 березня 2019 року

На території Білорусі зареєстровано 12 тисяч українських виборців

Члени виборчої комісії у столиці Білорусі, Мінську, вирішили не пускати на дільницю для виборів президента України представників російських ЗМІ.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що вони могли лише знімати за парканом посольства.

За даними видання, кореспонденти російських агенцій ТАСС, «РИА-Новости», телеканалів «РЕН-ТВ» та «НТВ» знімали лише на вулиці, в тому числі опитували громадян України.

При цьому уточнюється, що дільницю вільно могли відвідувати представники білоруських, українських та міжнародних ЗМІ.

Повідомляється, що на території Білорусі зареєстровано 12 тисяч українських виборців, їх віднесено до двох дільниць: у посольстві України в Мінську та в Генеральному консульстві у Бресті.

«Зазвичай у виборах беруть участь близько 10% українських громадян, які постійно проживають у Білорусі. Цього разу очікується вища явка», - сказав виданню посол України у Мінську Ігор Кизим.

За даними голови виборчої комісії, яка діє у Мінську при посольстві України, Оксани Врублевської, станом на 12 годину у виборах взяв участь 241 виборець у Білорусі.

Явка на виборах 2019, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 15:00 неділі, 31 березня, склав 45,22% у деяких регіонах.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко і нинішній глава держави Петро Порошенко.

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