В Австралії завершилося голосування на виборах президента України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Facebook Посольство України в Австралії

У Центрвиборчкомі повідомили, що до списку виборців на дільниці у Канберрі було включено 1737 осіб

Закінчилося голосування на виборах президента України на закордонній виборчій дільниці в Австралії.

Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії України.

«Першими закінчили голосування на виборах президента громадяни України на закордонній виборчій дільниці №900001, що розташована на території Посольства України в Австралії (місто Канберра). Тут голосування розпочалося за київським часом о 23 годині 30 березня та закінчилося о 12 годині 31 березня», - зазначили у ЦВК.

У Центрвиборчкомі повідомили, що до списку виборців на цій дільниці було включено 1737 осіб. Виборчі бюлетені для голосування отримали 125 виборців, що склало 7,2 % від включених до списку виборців.

Нагадаємо, 31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

Станом на 11 годину, за даними ЦВК, виборчі дільниці відвідали 15,8% виборців.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко і нинішній глава держави Петро Порошенко.