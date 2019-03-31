  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У США стартували вибори президента України

    • Розсилка
    Першими виборцями у Вашингтоні сьогодні були двоє, хлопець та дівчина, яким нещодавно виповнилось 18 років&nbsp; - У США стартували вибори президента України
    Першими виборцями у Вашингтоні сьогодні були двоє, хлопець та дівчина, яким нещодавно виповнилось 18 років 

    На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування

    У Сполучених Штатах Америки у місті Вашингтон відкрилась закордонна виборча дільниця №900089. Про це повідомили у закордонній виборчій дільниці у Вашингтоні..

    «Так, ми вже відкрились. Працюємо сьогодні з 8-ї до 20-ї», - відповіли у закордонній виборчі дільниці у місті Вашингтон №900089 у відповідь на питання, чи вже відкрилась виборча дільниця для голосування українців за президента України, пише УНН.

    Читайте також

    Цю інформацію підтверджує посольство України в США на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, там зазначено, що першими виборцями були двоє, хлопець та дівчина, яким нещодавно виповнилось 18.

    «Це перші вибори для Віктора та Поліни, їм нещодавно виповнилось 18 років. Саме вони відкрили голосування в американській столиці. Пишаємось нашою молоддю!» - йдеться у повідомленні посольства.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У США стартували вибори президента України
    У США стартували вибори президента України
    У США стартували вибори президента України
    У США стартували вибори президента України

    Раніше повідомлялося, що в Австралії завершилося голосування на виборах президента України.

    Явка на виборах 2019, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 15:00 неділі, 31 березня, склав 45,22% у деяких регіонах.

    На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

    Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см. 

    МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

    Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

    Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

    Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

    Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко і нинішній глава держави Петро Порошенко.

    Читайте також: 
    Пам’ятка виборцю. Що можна, а що заборонено у день голосування 

     

    Читайте також
    США вибори українці посольство президент Вашингтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ