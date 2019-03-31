У США стартували вибори президента України



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Першими виборцями у Вашингтоні сьогодні були двоє, хлопець та дівчина, яким нещодавно виповнилось 18 років

На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування

У Сполучених Штатах Америки у місті Вашингтон відкрилась закордонна виборча дільниця №900089. Про це повідомили у закордонній виборчій дільниці у Вашингтоні..

«Так, ми вже відкрились. Працюємо сьогодні з 8-ї до 20-ї», - відповіли у закордонній виборчі дільниці у місті Вашингтон №900089 у відповідь на питання, чи вже відкрилась виборча дільниця для голосування українців за президента України, пише УНН.

Цю інформацію підтверджує посольство України в США на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, там зазначено, що першими виборцями були двоє, хлопець та дівчина, яким нещодавно виповнилось 18.

«Це перші вибори для Віктора та Поліни, їм нещодавно виповнилось 18 років. Саме вони відкрили голосування в американській столиці. Пишаємось нашою молоддю!» - йдеться у повідомленні посольства.

Раніше повідомлялося, що в Австралії завершилося голосування на виборах президента України.

Явка на виборах 2019, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 15:00 неділі, 31 березня, склав 45,22% у деяких регіонах.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко і нинішній глава держави Петро Порошенко.

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