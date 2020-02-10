Сирна маса: корисний десерт, який може приховувати в собі багато небезпек



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Сирна маса не є дієтичним продуктом, так як вона калорійна і часто містить шкідливі добавки

У вівторок, 11 лютого, о 10:00 на «Інтері» дивіться новий випуск «Корисної програми» - про сирну масу. Цей, на перший погляд, корисний десерт насправді може приховувати в собі багато небезпек. Ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розкажуть, як вибирати якісний продукт.

Сирна маса - смачні, поживні і популярні ласощі. Крім сиру, в ній може міститися цукор, сметана, вершкове масло, родзинки або курага. Ці інгредієнти роблять масу більш ситною. Дослідження вчених з Гарвардської школи громадського здоров'я показали, що щоденне вживання сирних продуктів, багатих вітаміном D і кальцієм, зводить до мінімуму ризик захворіти на рак грудей. Але чи так корисна сирна маса, як звичайний сир? Які її складові можуть нашкодити здоров'ю?

«Класична якісна сирна маса багата вітамінами і мікроелементами, а також містить велику кількість лактобактерій, які стабілізують мікрофлору кишечника, - розповідає технолог з виробництва молочної продукції Тетяна Дядечко. - Однак різні добавки знижують корисність. Виробники можуть додавати в сирну масу консерванти, рослинні жири, загусники (крохмаль) і ароматизатори. Найкраще купувати сирну масу в спеціалізованих магазинах, вибирати перевіреного виробника і звертати увагу на склад і цілісність упаковки. Якщо ви бачите неоднорідну консистенцію, а окремі крупинки сиру, значить, виробник заощадив на вихідній сировині і додав в продукт штучні згущувачі. Користі від такої маси буде мало».

Як вибрати якісну сирну масу? Чи можна цим продуктом годувати дітей, і з якого віку? Які страви можна приготувати з сирної маси? І який десерт, на думку експертів «Корисної програми», смачніше - львівський сирник чи американський чізкейк? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту: гастроентеролог Тетяна Куліш, технолог з виробництва молочної продукції Тетяна Дядечко, шеф-кухар Артем Радучіч. Корисними порадами також поділиться зіркова гостя ток-шоу - співачка Міла Нітіч.

«Сирна маса не є дієтичним продуктом, так як вона калорійна і часто містить шкідливі добавки, тому я ніколи не купую її в магазинах, - розповідає Міла Нітіч. - А ось в сирних десертах собі не відмовляю: вибираю готову страву в ресторані або сама готую вдома з якісного фермерського сиру. Вважаю, що такий натуральний продукт обов'язково повинен бути в нашому раціоні. До останнього часу моїм фаворитом був чізкейк. Але на «Корисноій програмі» зрозуміла, що моя любов - це львівський сирник».

Випуск ток-шоу «Корисна програма», присвячений сирній масі, дивіться завтра, 11 лютого, о 10:00 на телеканалі «Інтер».

Також на цьому тижні глядачі «Інтера» побачать і інші випуски «Корисної програми».

У середу, 12 лютого, о 10:00 на «Інтері» - випуск про те, на що звертати увагу при виборі вареників.

Це смачне блюдо користується заслуженою повагою у всьому світі. У Канаді побудували найбільший пам'ятник варенику. У Буковелі щорічно проходить фестиваль вареників. Для українців вареник давно став символом благополуччя і гостинності. Але чи так вже і корисні вареники для нашого організму? Що входить в їх склад? Які з них можуть вважатися дієтичним продуктом - смажені, дієтичні або варені? Чому вареники тріскаються при варінні? І з якими незвичайними начинками готували цю страву наші предки? Про це розкажуть експерти ток-шоу, серед яких - співачка Оксана Пекун.

У четвер, 13 лютого, о 10:00 на «Інтері» - програма про ананаси.

Тропічні фрукти з Гавайських островів вже давно перестали бути для нас екзотикою. Ці ароматні плоди можна зустріти в будь-якому супермаркеті і в самих різних видах: свіжі, консервовані, заморожені, сушені, у вигляді цукатів. Чим корисні ананаси? Чи може їх вживання завдати шкоди організму? Як вибрати стиглі і якісні плоди? Чи залишаються корисні речовини в консервованих ананасах? І чи правда, що цей фрукт допомагає схуднути? Про це глядачі дізнаються в ток-шоу «Корисна програма» на телеканалі «Інтер». Зоряний експерт випуску - співачка Гайтана.

У п'ятницю, 14 лютого, о 10:00 в ефір «Інтера» вийде випуск «Корисної програми», присвячений кров'яній ковбасі.

Кров'яна ковбаса буває різна - сира і варена, з гречкою і яблуком, першого, другого і третього сорту. Як обрати? У чому перевага кров'янки перед іншими стравами? Чи справді її вживання здатне підвищити рівень гемоглобіну в крові? І за якими рецептами готують кров'янку в інших країнах? Зіркова гостя програми - актриса Ольга Сумська.

А в суботу, 15 лютого, о 10:00 на «Інтері» глядачі побачать програму про гриби (повтор від 03.12.2019).