Удар по Вінниці: з’явилися фото та відео

Загинули вісім людей

Російські загарбники вдарили по Вінниці ракетами. Внаслідок атаки є загиблі та поранені цивільні. Державна служба з надзвичайний ситуацій опублікувала фото наслідків.

«О 10:50 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний». Попередньо – вісім осіб загинуло та вісім травмовано. Згоріло 25 автомобілів», – йдеться в повідомленні.

Працюють 90 рятувальників.

Нагадаємо, що у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом місцева ОВА підтвердила інформацію про «прильоти».

Відомо, що три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Наразі відомо про вісьмох загиблих, серед який маленька дитина.

До слова, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.

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