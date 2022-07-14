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    Новини

    Удар по Вінниці: з’явилися фото та відео

    Наслідки рашистської атаки на центр Вінниці - Удар по Вінниці: з’явилися фото та відео
    Наслідки рашистської атаки на центр Вінниці
    фото: ДСНС

    Загинули вісім людей

    Російські загарбники вдарили по Вінниці ракетами. Внаслідок атаки є загиблі та поранені цивільні. Державна служба з надзвичайний ситуацій опублікувала фото наслідків.

    «О 10:50 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний». Попередньо – вісім осіб загинуло та вісім травмовано. Згоріло 25 автомобілів», – йдеться в повідомленні.

    Працюють 90 рятувальників.

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    Удар по Вінниці: з’явилися фото та відео
    Удар по Вінниці: з’явилися фото та відео
    Удар по Вінниці: з’явилися фото та відео
    Удар по Вінниці: з’явилися фото та відео
    Удар по Вінниці: з’явилися фото та відео
    фото: ДСНС

    Нагадаємо, що у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом місцева ОВА підтвердила інформацію про «прильоти».

    Відомо, що три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Наразі відомо про вісьмох загиблих, серед який маленька дитина.

    До слова, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

    Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.

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    Теги: росія окупанти війна Вінниця Україна окупація #stoprussia
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    Удар по Вінниці: з’явилися фото та відео