Як рятують порушників карантину: суд на Львівщині віддав священника на поруки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні пересічні громадяни за порушення карантину можуть отримати штрафи від 17 до 34 тис. грн

Церковнослужитель УГКЦ визнав вину і щиро розкаявся. На поруки його взяла громадська організація

Самбірський міськрайонний суд Львівської області визнав винним священника Української греко-католицької церкви у порушенні правил карантину і віддав його на поруки громадській організації для застосування до нього заходів впливу.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 7 липня.

За матеріалами справи 17 квітня о 10 ранку на території, прилеглої до церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Самборі на вул. Церковна, 5, церковнослужитель проводив масовий релігійних захід з обходом церкви та виносом плащаниці за великої кількості осіб. Своїми діями він порушив вимоги постанову Кабміну №211 від 11 березня 2020 року.

У судовому засіданні батюшка повністю визнав вину і щиро розкаявся.

Разом з цим, до суду надійшло клопотання від громадської організації «Ініціатива та порядок» про передачу матеріалів про адміністративне правопорушення щодо священника на розгляд громадській організації і звільнення його від адмінвідповідальності з передачею на поруки.

Суд погодився з цим клопотанням, врахувавши характер вчиненого правопорушення, щире каяття порушника та позитивну характеристику за місцем роботи та звільнив священника від штрафу, передавши його громадській організації. Остання повинна застосувати до порушника заходи громадського впливу.

За даними відкритих реєстрів, громадська організація «Ініціатива та порядок» створена у березні 2019 року. Один із її співзасновників Ігор Семан на місцевих виборах-2015 балотувався кандидатом у депутати Самбірської міської ради від партії «Громадянська позиція».

Нагадаємо, що за порушення карантину передбачена відповідальність за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачає штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн – для посадових осіб.

Як повідомляв «Главком», Івано-Франківський міський суд визнав винним місцевого священника УПЦ Московського патріархату у порушенні правил карантину і призначив максимальний штраф 34 тис. грн.