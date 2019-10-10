Баканов зустрівся з представникам країн «Великої сімки», НАТО і Євросоюзу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

І ван Баканов заявив, що в результаті реформи СБУ здобуде довіру українського суспільства, а також стане йому підзвітною

Під час зустрічей Баканов презентував концепцію, що лежить в основі програми реформування СБУ - пресцентр

Голова Служби безпеки України Іван Баканов поінформував послів країн «Великої сімки» та керівництво Представництв ЄС і НАТО в Україні про концепцію реформування української спецслужби.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

«9 жовтня новий голова Служби безпеки України Іван Баканов провів робочу зустріч з послами та керівництвом дипломатичних місій країн «Великої сімки» – Франції, Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Японії, а також керманичами Представництва ЄС в Україні. Після вказаного заходу проведено також зустріч із керівництвом Представництва НАТО в Україні та Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС)», - йдеться в повідомленні.

За даними пресценту, під час зустрічей Баканов презентував концепцію, що лежить в основі програми реформування СБУ, а також розповів про зміни, яких планується досягти в результаті її імплементації. Окрім цього, він поінформував присутніх про новий законопроєкт «Про Службу безпеки України», що незабаром буде передано на розгляд до Верховної Ради України, і те, яким чином він сприятиме покращенню наявної законодавчої бази і нагляду за діяльністю СБУ.

За словами Баканова, в результаті реформи СБУ здобуде довіру українського суспільства, а також стане йому підзвітною. Це означає припинення рудиментарної практики політичної заангажованості та корупції, натомість же головним завданням буде виключно протидія загрозам державній безпеці України, заявив він.

Баканов пояснив, що це буде досягнуто шляхом переорієнтування пріоритетів та особового складу на протистояння загрозам національній безпеці, що динамічно змінюються та стають все більш складними. Він наголосив, що СБУ повинна трансформуватися у високотехнологічну, мобільну та оптимальну за чисельністю службу, що захищатиме українців та керуватиметься чіткими моральними принципами і цінностями.

«Український народ має запит на чесність та підзвітність влади та її інституцій, тож СБУ може стати в авангарді цієї нової ери. Раніше більшість українців відчували, що державні органи працюють лише в інтересах заможних і впливових кіл, тож більша частина суспільства почувала себе недостатньо захищеною та знехтуваною. Саме це ми хочемо змінити. Ми розповідаємо про свої цінності, а також кроки з реалізації реформи, адже вбачаємо у цьому шлях до поглиблення довіри та покращення розуміння роботи, яку ми виконуємо. Застаріла система СБУ не відповідає сучасній українській демократії, яку будує Президент України», – сказав Баканов.

Голова СБУ висловив переконання, що чітко визначені завдання та компетенція, демілітаризація підрозділів, а також посилений громадський контроль стануть початком програми реформ та дозволять її запустити ще до ухвалення нового закону. Водночас, це стане першим етапом до впровадження нової гнучкої структури, що призведе до скорочення чисельності особового складу, а також покращення умов роботи та підготовки діючих і нових співробітників Служби, додав він.

Як зазначається в повідомленні, Баканов попросив у міжнародної спільноти терпіння, адже складні реформи не здійснюють швидко, а також підтримки для української спецслужби на її шляху до статусу надійного партнера в системі міжнародної безпеки.

Нагадаємо, Баканов пообіцяв скоротити штат СБУ і підвищити зарплати у відомстві.