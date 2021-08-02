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    Як відсвяткувати День Незалежності і не захворіти: рекомендації МОЗ

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    День Незалежності можна відсвяткувати подалі від натовпу людей - Як відсвяткувати День Незалежності і не захворіти: рекомендації МОЗ
    День Незалежності можна відсвяткувати подалі від натовпу людей
    Фото з відкритих джерел

    МОЗ рекомендує українцям уникати скупчень людей і не пити алкоголь

    Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко надав рекомендації щодо святкування Дня Незалежності, яке пройде з 22 до 24 серпня. Про це глава відомства повідомив на форумі «Україна 30».

    Так, серед рекомендацій:

    • утриматися від відвідування будь-яких масових заходів у разі появи симптомів ГРВІ (кашель, нежить, біль у горлі, чхання, підвищення температури тіла) або COVID-19;
    • не відвідувати масові заходи людям, які належать до групи ризику;
    • утриматися від відвідування місць масового скупчення людей, особливо в закритому приміщенні;
    • завжди дотримуватися дистанції, носити маску, мити руки;
    • не вживати алкогольні напої під час проведення святкових заходів.

    «Не вживайте алкогольні напої. Алкоголь – зло сам собою. Але велика кількість алкоголю — це зневага до чітко прописаних епідемічних норм. Тому жодного алкоголю під час проведення святкових заходів. Після — можливо, трохи із сім'єю», — наголосив Ляшко.

    Зазначимо, що відповідно до Адміністративного кодексу України, за розпивання алкоголю в заборонених законом місцях або появу в громадських місцях напідпитку загрожує покарання — від попередження чи штрафу до адмінарешту.

    Як відомо, українці наприкінці серпня матимуть довгий вікенд через святкування Дня Незалежності.

    Додамо, що сьогодні президент Володимир Зеленський презентував заходи до 30-ї річниці Незалежності України.

    Сьогодні також глава МВС анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День незалежності.

    До слова, мінімум у 17 областях України збираються встановити найвищі прапори до 30-річчя Незалежності України. Загалом на такий проєкт можуть витратити 170,7 млн грн із державного та місцевих бюджетів.

    На самі урочистості планують витратити близько 100 млн грн. Прогнозована сума витрат, в обсязі 5,4 млрд грн, включає витрати на будівництво та модернізацію низки об’єктів.

    Раніше Мінкульт презентував візуальну концепцію свята.

    Теги: День Незалежності Володимир Зеленський Віктор Ляшко
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    Як відсвяткувати День Незалежності і не захворіти: рекомендації МОЗ