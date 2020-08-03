У Києві за добу знову виявлено понад сотню нових випадків Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За минулу добу у Києві від коронавірусу померла одна людина

Станом на ранок 3 серпня у Києві підтверджено 8554 випадки Covid-19.

За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 102 особи. За попередню добу збільшення складало 110 осіб. Від початку епідемії у Києві одужали 2994 людини, померли 35 людей (за добу 1).

У Київській області зафіксовано 3845 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 22 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 2717 осіб (за добу 20), померли 64 людини.

Загалом в Україні підтверджено 73158 випадків Covid-19. Протягом 2 серпня зафіксовано 990 нових випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 72168

Одужали 39543

Хворіють 30900

Померли 1725

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 2 серпня у Києві було 8452 підтверджених випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус збільшилась на 110 людей.

Столичний гуртожиток Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету «Київський політехнічний інститут імені Сікорського» після спалаху коронавірусного захворювання закрили на карантин.