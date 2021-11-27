«Нафтогаз» відзвітував про перебіг опалювального сезону

Компанія запевнила, що перший місяць опалювального сезону пройшов без перебоїв

Представник компанії повідомив, що палювальний сезон іде в нормальному режимі, споживачі отримують газ безперебійно

Опалювальний сезон в Україні триває у нормальному режимі, споживачі отримують газ для побутових потреб попри всю критику та політичні маніпуляції. Про це повідомив директор з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України» Максим Білявський.

«Цьогоріч тема газу опинилася у центрі уваги всіх політичних сил, але найбільше – опозиційних. Проте за перший місяць опалювального сезону можна сказати, що він відбувається у нормальному режимі. Крім того, усі побутові споживачі безперебійно отримують газ за доступними цінами, цей газ забезпечує національна компанія. Ціна на газ для значної частки населення навіть знизилась на 12% у жовтні-листопаді завдяки змінам на ринку, які проводить «Нафтогаз», – повідомив Білявський.

За його словами, завдяки діям «Нафтогазу» вдалось запобігти потенційним втратам держави від перепродажу газу, який видобуває національна компанія, у розмірі до 5,3 млрд грн у жовтні.

«Якщо ж порахувати до закінчення опалювального сезону, завдяки цим змінам з-під ризику виведено величезну суму можливих втрат для держави: понад 110 млрд грн. Це – результат роботи балансуючої групи, створеної за ініціативи «Нафтогазу», яка об’єднала понад 50 газопостачальних компаній», – підкреслив Максим Білявський.

Він наголосив, що створення балансуючої групи зробило ситуацію на ринку газу більш прозорою та чесною.

До слова, ГК «Нафтогаз України», яка виконує функції постачальника «останньої надії» (ПОН), попередила, що пільгова ціна газу на рівні 7,96 грн за кубометр для побутових клієнтів діє лише до 30 листопада. З 1 грудня ціни зміняться.

До слова, Кабінет міністрів України зобов'язав постачальника «останньої надії» – «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України» – в жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни та постачати природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за кубометр.

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