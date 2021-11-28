ЗМІ дізналися, як Німеччина планує натиснути на Росію в енергетиці

Axios: у Німеччині не виключили призупинення деяких форматів роботи з Росією

Німеччина в якості заходів тиску на Росію, покликаних не допустити використання енергоресурсів як зброї, не виключає припинення ряду двосторонніх політичних зустрічей і окремих форматів співпраці, випливає із неофіційного документа посольства ФРН у Вашингтоні, направленого Конгресу США.

«Що стосується варіантів на національному рівні... при необхідності, призупинення деяких двосторонніх політичних зустрічей або окремих форматів співпраці з Росією, наскільки це необхідно і доцільно», – йдеться у документі, який поширив портал Axios.

Нагадаємо, Україна працюватиме з новим урядом Німеччини над усуненням загроз, які може принести газотранспортний проєкт «Північний потік – 2». Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба сказав, що Україна вітає укладання коаліційної угоди в Німеччині й цінує факт, що в документі йдеться про територіальну цілісність і суверенітет України та її європейську інтеграцію.

Водночас Україна хотіла б побачити «сильнішу позицію, коли йдеться про геополітичні енергетичні проєкти в Європі», сказав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Він зазначив, що Україна працюватиме з новим урядом Німеччини «над усуненням загроз, які «Північний потік – 2» становить не лише для безпеки України, а й для стабільності в усій Європі».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що існує три елементи стримування агресії Російської Федерації союзниками України.