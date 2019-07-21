В Обухові виборці отримали бюлетені, де один з кандидатів «випадково» вибув



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Штамп «Вибув» «випадково» закриває два прізвища конкурентів скандального ведучого телеканалу «1+1» Олександра Дубінського

Штам «Вибув» закриває прізвища кандидатів у депутати Дубінського Максима Миколайовича і Дубінського Олексія Петровича - Чесно

В Обухові на 94 виборчому окрузі роздали бюлетені для голосування, де штамп «Вибув» закриває одразу два прізвища. Про це повідомляє Рух Чесно.

Зокрема, штам закриває прізвища кандидатів у депутати Дубінського Максима Миколайовича і Дубінського Олексія Петровича.

З огляду на інформацію, зазначену на сайті ЦВК, у даному випадку постраждав саме Максим Дубінський, оскільки 09.07.2019 кандидат у депутати Олексій Дубінський звернувся з заявою про відмову балотуватися.

Зауважимо, що штамп «Вибув» «випадково» закриває два прізвища конкурентів скандального ведучого телеканалу «1+1» Олександра Дубінського, який теж балотується у 94 окрузі. Його прізвище у бюлетені стоїть трохи нижче кандидатів, які одночасно вибули.

Нагадаємо, поліція зафіксувала вже 1614 повідомлень про порушення.

Також повідомлялося, що партія «Самопоміч» подала скаргу до ЦВК через підготовку фальсифікацій на 94 окрузі у Обухівському та Васильківському районах Київщини. У партії вимагали розпустити окружну виборчу комісію і повністю замінити її склад. За словами народного депутата Оксани Сироїд, хтось від імені «Самопомочі» подав до окружної виборчої комісії 94 округу не підписані і без відповідних печаток документи із проханням замінити всіх членів ДВК від партії. «Окружна виборча комісія 94 виборчого округу за тими сфальшованими поданнями фактично таку заміну зробила. Тому сьогодні на всіх ДВК у 94 виборчому окрузі працюють люди, які не представляють партію «Самопоміч», - наголосила Сироїд.