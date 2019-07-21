  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На виборчій дільниці у Києві жінка, яка забула паспорт, впала «мертвою» (відео)

    • Розсилка
    <p>Жінка різко впала на підлогу біля столу з реєстрацією громадян для участі у голосуванні</p> - На виборчій дільниці у Києві жінка, яка забула паспорт, впала «мертвою» (відео)

    Жінка різко впала на підлогу біля столу з реєстрацією громадян для участі у голосуванні

    На відео з місця інциденту видно, що жінка голосно кричить

    У Києві на дільниці для голосування на виборах до Верховної Ради України жінка вдала мертву, після того як забула паспорт для голосування.

    На відео з місця інциденту видно, що жінка голосно кричить та різко падає на підлогу біля столу з реєстрацією громадян для участі у голосуванні.

    Наразі відомо, що життю жінки нічого не загрожує.

    Чи проголосувала врешті решт ця громадянка, не повідомляється.

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні проходять позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

    Станом на 17:00 у день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради правоохоронці зафіксували вже 1614 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

    Поліція відкрила 21 кримінальну справу через порушення в день виборів.

    За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.

     Читайте також: Що можна, а що заборонено у день голосування. Пам’ятка виборцю

    Джерело: 112 Україна

    Читайте також
    Верховна Рада Київ кримінал вибори поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ