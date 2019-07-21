На виборчій дільниці у Києві жінка, яка забула паспорт, впала «мертвою» (відео)



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Жінка різко впала на підлогу біля столу з реєстрацією громадян для участі у голосуванні

На відео з місця інциденту видно, що жінка голосно кричить

У Києві на дільниці для голосування на виборах до Верховної Ради України жінка вдала мертву, після того як забула паспорт для голосування.

На відео з місця інциденту видно, що жінка голосно кричить та різко падає на підлогу біля столу з реєстрацією громадян для участі у голосуванні.

Наразі відомо, що життю жінки нічого не загрожує.

Чи проголосувала врешті решт ця громадянка, не повідомляється.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні проходять позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

Станом на 17:00 у день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради правоохоронці зафіксували вже 1614 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

Поліція відкрила 21 кримінальну справу через порушення в день виборів.

За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.

Джерело: 112 Україна