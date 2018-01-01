Якщо Саакашвілі повернеться до Тбілісі, його арештують, - глава парламенту Грузії

У Грузії в Саакашвілі слабка політична підтримка, - Кобахідзе

В разі екстрадиції з Києва в Тбілісі на колишнього президента Грузії та екс-главу Одеської області Михайла Саакашвілі чекає арешт. Про це заявив голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе, пише «Обозреватель». «Що стосується екстрадиції Михайла Саакашвілі, то в Грузії його чекає арешт. У нас у нього слабка політична підтримка. З



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Міхеїл Саакашвілі

У Грузії в Саакашвілі слабка політична підтримка, - Кобахідзе

В разі екстрадиції з Києва в Тбілісі на колишнього президента Грузії та екс-главу Одеської області Михайла Саакашвілі чекає арешт. Про це заявив голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе, пише «Обозреватель».

«Що стосується екстрадиції Михайла Саакашвілі, то в Грузії його чекає арешт. У нас у нього слабка політична підтримка. З політичної точки зору нас не цікавить, де буде Саакашвілі - в Грузії чи Україні. У нашій країні відбувся судовий процес проти нього, є судове рішення, яке передбачає арешт Саакашвілі при появі на території Грузії», - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні з'явилась інформація про затримання лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Водночас у Службі безпеки цю інформацію спростували.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.