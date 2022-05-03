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    Лавров загнав РФ у пастку: Ізраїль відмовиться від нейтралітету щодо війни

    Ізраїль може попрощатися з нейтралітетом й підтримати Україну у війні з Росією - Лавров загнав РФ у пастку: Ізраїль відмовиться від нейтралітету щодо війни
    Ізраїль може попрощатися з нейтралітетом й підтримати Україну у війні з Росією
    фото з відкритих джерел

    ЗМІ пишуть, що Ізраїль у війні Росії в Україні підтримає нашу країну

    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні спричинив міжнародний скандал, порівнявши президента України Володимира Зеленського з фюрером Німеччини Адольфом Гітлером та заявивши, що останній мав єврейську кров. В Ізраїлі цим вкрай обурилися та більше не планують зберігати нейтралітет щодо війни Росії в Україні. Про це свідчать заяви у низці ізраїльських ЗМІ.

    Ізраїльська газета The Jerusalem Post пише, що після висловлювання Лаврова Ізраїль, який раніше намагався зберігати нейтралітет у війні в Україні, не зможе цього робити. Хоча Ізраїль зацікавлений у тому, щоб не виступати відкрито проти Володимира Путіна, він також однаково зацікавлений у тому, щоб твердо стояти на боці демократичного Заходу та вільного світу у протидії путінській війні в Україні.

    «Реакція ізраїльського прем'єр-міністра на слова Лаврова та виклик російського посла до ізраїльського МЗС сигналізують, що Ізраїль у цій війні підтримає Україну», – зазначає газета.

    Інша ізраїльська газета Haaretz наводить коментарі Американського єврейського комітету, в якому йдеться: «Ми неодноразово говорили про необхідність денацифікації – у Москві, а не у Києві».

    Відомо, що напередодні Лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset висловився про єврейську кров у Гітлера й назвав євреїв «найзапеклішими антисемітами», чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю. Тоді російського посла в Ізраїлі викликали в МЗС країни з поясненнями. Серед іншого Лавров згадав про єврейське коріння президента України Володимира Зеленського, проводячи паралелі з Гітлером.

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет звинуватив Лаврова у брехні та заявив про неприпустимість використання трагедії Голокосту в політичних цілях.

    Нагадаємо, раніше Банкова відреагувала на антисемітські заяви Лаврова. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що таким чином росіяни намагаються виправдати свої звірства та мету повномасштабної війни проти України.

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    Теги: МЗС росія окупанти Ізраїль війна Сергій Лавров скандал Володимир Зеленський Україна окупація Адольф Гітлер #stoprussia нейтралітет
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    Лавров загнав РФ у пастку: Ізраїль відмовиться від нейтралітету щодо війни