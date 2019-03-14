YouTube через порушення заблокував канал Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В прес-службі Зеленського повідомили, що питання, чому заблокували канал «Зе президент Слуга народу», зараз з'ясовується

При спробі зайти на канал Зеленського 13 березня з'являється повідомлення про те, що «обліковий запис заблоковано»

Канал кандидата в президенти Володимира Зеленського на сайті YouTube «Зе президент Слуга народу», посилання на який розміщено на головній сторінці його офіційного сайту, 13 березня заблокований.

«Цей обліковий запис заблоковано за численні або серйозні порушення умов використання YouTube, в тому числі щодо спаму, обману і введення користувачів в оману», - йдеться в повідомленні, яке з'являється при спробі зайти на канал Зеленського.

У прес-службі кандидата підтвердили цю інформацію. За їх даними, заблокований канал «Зе президент Слуга народу». Це офіційний канал Зеленського як кандидата в президенти. Канали студії Квартал 95 працюють.

В прес-службі повідомили, що адміністрація YouTube не надала їм докладного обґрунтування причин, через які був заблокований акаунт. «Зараз це питання з'ясовується», - сказали в прес-службі Зеленського.

Нагадаємо, Служба безпеки України звинуватила керівництво МВС у спробі дискредитації спецслужби шляхом поширення неправдивої інформації щодо прослуховування кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Також Служба безпеки України заявила, що знайдена поліцією апаратура для прослуховування належить їй, але слухала СБУ не Зеленського.

Раніше до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про невідому коробку на даху будівлі по вулиці Білоруській. Коли правоохоронці прибули на місце події, до них звернувся охоронець Зеленського. Він розповів, що на даху житлового будинку невідомі особи встановлювали підозрілі предмети.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс Зеленського.

Джерело: Ліга.net