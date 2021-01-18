Водохреще в Києві: список локацій, де можна пірнути в ополонку

Масштабного святкування Водохреща під час локдауну не буде

19 січня православні та греко-католицькі християни відзначатимуть Хрещення Господнє. Цього року Водохреще припадає на час карантину, загальноміського освячення води в масштабному урочистому форматі, як було щороку, не буде.

«У зв’язку із карантинними обмеженнями, що діють на території області, заходи на водних об’єктах з нагоди Водохреща 19 січня 2021 року проводитися не будуть, місця для купання не обладнуватимуться», — розповіли «Вечірньому Києву» в комунальному підприємстві «Плесо».

Однак рятувальники чергуватимуть на деяких популярних локаціях, наприклад, на Гідропарку.

«Букви» зібрали список локацій для пірнання в ополонку на Водохреще в Києві.

Гідропарк

Одним з найпопулярніших місць, де можна відзначити Хрещення, занурившись в ополонку, є Гідропарк. Незважаючи на епідеміологічну ситуацію в країні, є люди, для яких омивання в ополонці – обов’язкова традиція. Тож, рятувальники Kyiv Lifeguard Service та спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби (САРВС) КП «Плесо» будуть чергувати у Гідропарку цього вівторка.

Оболонська набережна

Ще одна популярна локація для занурення – Облонська набережна. Тут теж освячують воду.

X-Park

19 січня на території X-Park пройдуть змагання професіоналів зимового плавання. У зв’язку з карантинними обмеженнями 9-го Всеукраїнського фестивалю загартовування #МоржиFEST з нагоди святкування Водохреща не буде! Для всіх бажаючих зануритись у освячену водойму доступ буде відкритим.

Голосіївський парк

На вулиці Генерала Родимцева, 6-А, є обладнана купель біля Свято-Покровського Голосіївського монастиря.

Дніпровська набережна

На березі Дніпра розміщений храм Святого благовірного князя Ярослава Мудрого. Тут, на Дніпровській набережній, розташована ще одна підготовлена для занурення ополонка, воду в якій освячують.

Озеро Тельбін на Березняках

Ще одне місце, де можна безпечно зануритися в ополонку – озеро Тельбін на Березняках. Вода в ньому освячується служителем храму Різдва Христового, розташованого поруч.

Рятувальники нагадали правила безпечного святкування:

занурюватися (купатися) треба в спеціально обладнаних місцях біля берега під наглядом рятувальників та медичних працівників;

перед купанням необхідно розігріти тіло;

занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку;

не перебувайте в ополонці більше 1 хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму;

якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;

після купання (занурення) розітріть себе махровим рушником і одягніть сухий одяг;

для зміцнення імунітету й уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю або узвару.

«Дотримуйтеся правил поведінки на водоймах під час Водохреща і в разі небезпеки негайно телефонуйте 101», – закликали рятувальники.

Раніше у ПЦУ розповіли, що масові хрещенські купання не є давньою українською традицією.

Керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан запевнив, що купання на Водохреще не скасовували. Але такі заходи дозволені за умови дотримання безпечної дистанції. У вівторок, 19 січня, під час святкування Водохреща на станції «Гідропарк» буде відкрито другий вихід.

Дивіться, як відбувалося свято Водохреще у січні 2020 року: Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку.

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