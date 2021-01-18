Синоптики попередили про сильний мороз у Києві на Водохреще

Рекомендації, яка уникнути переохолодження

У вівторок, 19 січня, на Водохреще у Києві утримається морозна погода, на дорогах місцями ожеледиця. Про це попереджає Український гідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у вівторок температура вночі 18-20 градусів морозу, вдень 13-15, без істотних опадів, вітер західний, 5-10 м/с. 20 січня в Києві буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура вночі 16-18 градусів морозу, вдень 6-8.

Департамент муніципальної безпеки закликає дотримуватись основних рекомендацій під час значного зниження температури повітря:

одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною;

захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;

взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;

не виходьте на мороз голодними. Обов'язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь.

заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;

рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;

підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися;

категорично не можна торкатися металу ні голими руками, ні язиком;

не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;

у жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.

Нагадаємо, 19 січня в Україні відзначається одне із найважливіших релігійних свят - Хрещення Господнє. На Водохреще на водоймах країни чергуватиме майже 2 тисячі рятувальників та 375 одиниць техніки Державної служби із надзвичайних ситуацій.

Також українцям нагадали правила безпечного святкування:

занурюватися (купатися) треба в спеціально обладнаних місцях біля берега під наглядом рятувальників та медичних працівників;

перед купанням необхідно розігріти тіло;

занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку;

не перебувайте в ополонці більше 1 хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму;

якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;

після купання (занурення) розітріть себе махровим рушником і одягніть сухий одяг;

для зміцнення імунітету й уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю або узвару.

«Дотримуйтеся правил поведінки на водоймах під час Водохреща і в разі небезпеки негайно телефонуйте 101», – закликали рятувальники.

Раніше у ПЦУ розповіли, що масові хрещенські купання не є давньою українською традицією.

Керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан запевнив, що купання на Водохреще не скасовували. Але такі заходи дозволені за умови дотримання безпечної дистанції. У вівторок, 19 січня, під час святкування Водохреща на станції «Гідропарк» буде відкрито другий вихід.

Дивіться, як відбувалося свято Водохреще у січні 2020 року: Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку.

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